俄國承認盧甘斯克和頓內茨克 前因後果一次看

普廷宣布承認頓內茨克獨立後，當地一名親俄車主在車上插上俄國國旗。（路透）

2022/02/22 16:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷21日宣布，承認烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）等親俄分離主義控制的州為2個獨立國家，並將派軍進入維和，入侵烏國看似難以逆轉。英國《衛報》和《路透》對普廷的決策做出以下分析：

盧甘斯克和頓內茨克人民共和國從何而來？

親俄分離主義份子控制的盧甘斯克和頓內茨克通稱為頓巴斯（Donbas）地區，在2014年宣布脫離烏克蘭，成為獨立「人民共和國」，但迄今仍不被國際承認，基輔稱已有1萬5000人在雙方衝突中喪命。俄國雖否認煽動，卻暗中軍援、金援親俄派，並核發80萬本俄國護照給當地居民。

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獲俄國承認獨立代表什麼？

這是俄國首度表明不認同頓巴斯地區為烏國領土，為俄軍光明正大前往駐軍開闢道路。俄國國會議員、前「頓內茨克人民共和國」領袖博羅代（Alexander Borodai）上月表示，將尋求俄國協助奪取剩餘由烏國政府軍控制的地區，可能導致俄烏正面交戰。

明斯克協議何去何從？

俄國承認盧甘斯克和頓內茨克獨立後，實際上等同毀棄2014至2015年訂立的「明斯克協議」；雖然該協議尚未獲得實施，但已被俄國在內有關各方視為最佳解決方案，內容呼籲賦予這兩個地區更大的自治權。

西方國家如何回應？

美國總統拜登已發布一項行政命令，禁止美國個人及企業實體和頓內茨克、盧甘斯克進行投資、貿易及融資。英國首相強森即將召開「眼鏡蛇會議」（Cobra meeting），擬立即對俄實施一系列「重大制裁」。日本首相岸田文雄也批俄國違反國際法，日本已準備好強有力的回應，包括制裁。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）則支持普廷的決定，並控訴烏克蘭執意加入北大西洋公約組織，已對俄造成威脅。

俄國故技重施？

俄國在2008年與領土橫跨歐亞兩州的喬治亞短暫戰爭後，曾宣布承認喬治亞境內阿柏克茲亞（Abkhazia）和南奧賽提亞（South Ossetia）地區獨立，進而提供廣泛預算支援，並賦予當地居民俄國公民權，並駐軍數千。

莫斯科當局得到及失去什麼？

以喬治亞來說，俄國透過承認2個地區獨立，合理化其在喬治亞周邊的軍事活動，無限期干擾喬治亞完整控制國家領土、以加入北約的期望，如今也可能對烏克蘭如法炮製。然而，俄國也可能面臨國際譴責和制裁，控其撕毀明斯克協議；俄國也將扛起飽受戰亂肆虐的盧甘斯克和頓內茨克的經濟重擔。

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