俄國邊界進入緊急狀態 烏克蘭外長：準備應對「所有可能情況」

烏克蘭外長庫列巴（左）在會見完美國國務卿布林肯（右）後推文指出，他很感謝布林肯提共許多俄羅斯侵略意圖與評估，「烏克蘭現在為任何進一步的情況做好了準備」。（圖取自庫列巴推特）

2022/02/19 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄緊張局勢升溫，戰火一觸即發，烏克蘭軍方19日通報近幾週以來首名士兵陣亡的消息，而與烏克蘭接壤的俄國羅斯托夫州（Rostovskaya oblast）也宣布進入緊急狀態。對此，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，烏克蘭正針對「每一種可能的情況」做準備。

綜合外媒報導，2022年德國慕尼黑安全會議本月18日至20日舉行，各國領袖聚焦近期不斷升溫的烏俄局勢，而針對美國再度警告俄羅斯可能在近日入侵烏克蘭，庫列巴在會見七大工業國外長前被問及此事回應，「我們正在為每一種可能的情況最準備」。

請繼續往下閱讀...

庫列巴會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後在推特推文指出，他很感謝布林肯提共許多俄羅斯侵略意圖與評估，「烏克蘭現在為任何進一步的情況做好了準備。烏克蘭和美國的外交將不遺餘力地保護烏克蘭。美國堅決支持地烏克蘭」。

Вдячний держсекретареві США Ентоні Блінкену за додаткову інформацію та оцінки щодо агресивних намірів РФ. Україна тепер ще краще підготовлена до будь-яких сценаріїв. Українська та американська дипломатії не покладають рук задля захисту України. США рішуче стоять на боці України. pic.twitter.com/DrKXxUE81o — Dmytro Kuleba （@DmytroKuleba） February 19, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法