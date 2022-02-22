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    俄軍進烏東！ 中國喊話遭美媒暗酸避重就輕

    中國駐聯合國代表張軍針對俄烏問題呼籲各方保持克制，避免採取任何可能惡化緊張局勢的行動。（美聯社）

    中國駐聯合國代表張軍針對俄烏問題呼籲各方保持克制，避免採取任何可能惡化緊張局勢的行動。（美聯社）

    2022/02/22 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯當地時間21日承認烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）等親俄分離主義控制的州為2個獨立國家，並派軍隊進駐烏東地區「維和」，聯合國安理會為此召開緊急會議；中國駐聯合國代表張軍在會上呼籲各方避免採取任何可能惡化緊張局勢的行動。對此，美媒暗酸中國，沒提到他們「盟友」對烏克蘭採取的行動，僅提到要有關各方保持克制而已。

    俄羅斯21日承認烏東二地為獨立國家，以便進軍烏東，引發國際譴責，對此，中國駐聯代表呼籲各方繼續談話，尋求合理解決方案。

    然而，《美聯社》報導指出，中國並未提及其長期以來的盟友俄羅斯採取的行動，而是僅表示（saying only that），「有關各方必須保持克制，避免採取任何可能加劇緊張局勢的行動」，意指中國避重就輕。

    歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）對此指出，歐盟外長會議將於當地時間週二召開，決定施予何種制裁；同時，白宮也表示，將在同日宣布對俄羅斯的新制裁，回應向烏克蘭兩地區派出「維和」部隊的行動。英國則早先一步，宣布將對俄羅斯進行經濟制裁。

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