普廷支持獨立讓中共超尷尬！ 胡錫進：美國不會把台灣當烏東

胡錫進稱美國會把台灣當成烏克蘭，而不是頓內茨克。（翻攝自胡錫進微博）

2022/02/23 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）21日宣布承認烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）共和國和盧甘斯克（Lugansk）共和國為獨立實體，還與之建交，派兵進入烏東「維和」。這樣的情況，讓一向強調主權、領土「一點都不能少」的中國相當尷尬，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進還特別跳出來強調，「美國不會把台灣當成頓內茨克」！

中國政府針對俄烏情勢遲遲不表態立場，僅呼籲各方克制，外界認為，北京政府在這場危機陷入兩難，試圖在與莫斯科深化關係，及捍衛國家主權的一貫外交政策間保持平衡。普廷宣布烏東2共和國獨立後，更是讓北京尷尬，不少聲音都指稱台海若有緊急事態，美國可能也會像俄國一樣，宣布承認台灣獨立，甚至與台建交。

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對此，胡錫進23日凌晨在微博發文說，「美國現在很強調維護烏克蘭的國家主權和領土完整，但是我想請中國人清醒，華盛頓是決（絕）不會以同樣態度支持中國的國家主權和領土完整的。他們會把台灣當烏克蘭，而不會把台灣當成頓涅茨克（頓內茨克）。他們會繼續在新疆香港問題上侵蝕中國的國家主權。」

胡錫進宣稱，「中國已是世界性力量，看看今天俄烏美英法各國使館都在中國社交媒體上爭相發帖宣揚他們各自圍繞烏克蘭危機的主張，就知道中國舉足輕重的份（分）量了。這種時候，中國如何表態，以及採取什麼對策，必須以中國的國家利益為基礎，不僅聚焦當下，也要放眼長遠。」

胡錫進最後還說，烏克蘭危機是美國與俄羅斯圍繞北約東擴的攤牌，「不僅僅是俄羅斯與烏克蘭之間的恩恩怨怨，烏克蘭實際成為了美國咄咄逼人政策和俄羅斯與其角力的犧牲品。」

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