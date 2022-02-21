黃郁婷爭議續燒 潘文忠：體育署2週內邀中華奧會研商決定

教育部長潘文忠受訪。（記者方賓照攝）

2022/02/21 14:36

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣滑冰選手黃郁婷穿中國隊服爭議事件持續延燒，教育部長潘文忠今出席本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮前受訪表示，國人給國手最大的支持，但黃郁婷一而再、再而三非常不妥的言行，深刻傷害國人的感情，體育署2週內邀集中華奧會等研商作出決定，亦會成立專案小組，全盤檢視研議未來相關機制。

黃郁婷因為爆出穿中國隊服練習的影片，引發軒然大波，後續發文指稱「在運動界裡，我們沒有國籍之分」，引爆台灣社會怒火，近日還發文挑釁「以下開放酸民留言」嗆聲網友，惹出更多爭議。

請繼續往下閱讀...

中國官媒近日還大肆宣傳「中國台北」選手黃郁婷與中國選手金京珠賽後牽手，並與北京冬奧開幕式「一鴿都不能少」表演橋段放在一起統戰宣傳。對此，民進黨立委痛批，應盡快開會祭出處分，以杜絕選手媚中行為。

行政院19日下令教育部及體育署，針對其不當言行進行調查，並予以適當處分。

潘文忠今受訪再重申，政府以人民稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

被質疑大砲打小鳥，潘文忠強調，黃郁婷不是只有服裝爭議，面對國人的反應，還在臉書等挑釁、攻擊，一而再、再而三不適當的言行，並非一次不小心，非常不妥，也深刻傷害國人情感，這件事不應分黨派。

潘文忠表示，教育部和體育署亦將成立專案，對國手培育、參賽及經費補助等，全盤檢視相關事項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法