自由日日Shoot》黃郁婷已炸鍋 處分還在慢燉

中國官媒近日大肆宣傳我國選手黃郁婷（右）與中國選手金京珠賽後牽手，並將畫面與北京冬奧開幕式「一鴿都不能少」表演橋段放在一起，進行統戰宣傳。 （取自微博）

2022/02/21 05:30

牽手中國選手 又成統戰樣板

〔記者陳鈺馥／台北報導〕北京冬奧昨晚閉幕，台灣滑冰選手黃郁婷穿中國隊服爭議事件持續延燒，中國官媒近日更大肆宣傳「中國台北」選手黃郁婷與中國選手金京珠賽後牽手，並與北京冬奧開幕式「一鴿都不能少」表演橋段放在一起統戰宣傳。對此，民進黨立委痛批，應盡快開會祭出處分，以杜絕選手媚中行為。

黃郁婷因為爆出穿中國隊服練習的影片，引發軒然大波，後續發文指稱「在運動界裡，我們沒有國籍之分」，引爆台灣社會怒火，近日還發文挑釁「以下開放酸民留言」嗆聲網友，惹出更多爭議。

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行政院十九日下令教育部及體育署，針對其不當言行進行調查，並予以適當處分，黃郁婷昨日也關閉臉書粉絲團。北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁對外表示，針對黃郁婷惹出的爭議，預計四月冬奧檢討會議中進行討論，決定是否懲處與如何懲處。

黃郁婷昨晚未參加冬奧閉幕，已從北京飛往美國鹽湖城展開下一階段訓練，由台灣代表團由高山滑雪女將李玟儀掌旗出席冬奧。

立委促相關單位速開會懲處

民進黨立委王美惠受訪批評，四月才要召開檢討會議太慢了，中共透過國際賽事場合對台統戰，政府若不將相關規範訂出，以後還有我國選手「有樣學樣」怎麼辦？行政院已要求調查，並給予適當處分，總統府也力挺政院決定，相關單位應該盡快召開、馬上處理。

「根本藐視國家栽培！」王美惠質疑，黃郁婷惹出那麼大的爭議，也不出來向國人同胞致歉，比賽結束後就直接去美國，這有運動家精神嗎？黃還聲稱「運動沒有國籍之分」，難道運動員代表國家出賽，不用為國家爭一口氣？真的是枉費國家栽培。

民進黨立委王定宇批評，陳士魁擔任過馬英九政府的政務委員、體委會副主委、行政院秘書長、僑委會委員長，這次擔任中華代表團的總領隊，無力約束黃郁婷荒誕言行，對於行政院長要求查辦，竟然要拖到四月才開會，企圖包庇，「也許這樣的中華奧會才是會產生『黃郁婷們』的真正原因」。

民進黨立委許智傑表示，他在基層確實接到很多不滿的聲音，認為國手代表國家，領台灣的補助，若國手已經有傷害台灣國際形象的言論和行為，支持行政院依法進行調查，希望以後可以杜絕國手表現媚中的行為。

許智傑提及，如果拖到四月才要開會處理，民怨可能會怪政府效率不彰而延燒，為了避免中國繼續用挑撥離間的招式影響我國民心，體育署要更積極的處理。

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