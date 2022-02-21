自由日日Shoot》黃郁婷關臉書赴美 父說退休還早

黃郁婷。（美聯社）

2022/02/21 05:30

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別北京冬奧「最後一滑」，台灣競速滑冰女將黃郁婷爭議聲中黯然赴美，在行政院要求教育部、體育署針對其不當言行進行調查處分後，她的臉書粉專已經關閉，微博也刪除公開嘲諷臉書網友貼文。教練父親黃錦龍則透露，愛女目前談退休「有點太早」，下月就滿三十四歲的黃郁婷，仍可能回心轉意爭取下屆米蘭、柯蒂納戴比索冬奧。

黃郁婷在美國鹽湖城備戰北京冬奧期間，以個人社群網站上傳穿中國隊服裝訓練的影音，引發軒然大波，卻以缺乏政治敏感的「運動歸運動」回應，甚至要網友「可以不用幫她加油」。之後她於臉書透露，教育部長潘文忠、總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都致電關懷，風暴乍看平息，不料比賽期間向中媒說出「就像在主場作戰一樣」，連番失言又掀波瀾。

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冬奧完賽後，黃郁婷再上臉書開嗆：「以下開放仇恨者、酸民們、Haters 留言」，之後不但也上傳微博，甚至多加兩句「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北」，加上被踢爆持續與網友、網紅互槓，更導致國內輿論譁然，直到行政院出手，她才緊急煞住失控的「引戰列車」。

返回鹽湖城訓練基地，黃郁婷預計備戰挪威、荷蘭世界盃，儘管日前受訪她坦承，身心俱疲決定退休，隨行的黃錦龍認為目前女兒心情低落、壓力沉重，將先陪同完成賽季壓軸兩站，再想辦法溝通討論，尤其離十一月新賽季仍有段時間，或許黃郁婷將有不同想法和目標。

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