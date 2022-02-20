4月才開會檢討黃郁婷？ 立委：盡快處分杜絕媚中

中共官媒近日大肆宣傳我國選手黃郁婷（右）向中國選手金京珠牽手致意。（圖取自微博）

2022/02/20 16:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣滑冰選手黃郁婷穿中國隊服爭議事件持續延燒，中共官媒近日大肆宣傳我國選手黃郁婷在賽後向中國選手金京珠牽手致意，並與北京冬奧開幕式「一鴿都不能少」表演橋段放在一起進行統戰宣傳。行政院昨日已要求教育部及體育署，針對其不當言行進行調查，並予以適當處分後，黃郁婷今日關閉臉書粉絲團。現有消息傳出，今年4月召開冬奧檢討會議時，才會決定是否要對黃郁婷懲處。民進黨立委今日痛批，拖到4月太慢了，應盡快檢討處分，以杜絕選手媚中行為。

黃郁婷日前因爆出穿中國隊服練習的影片，引來軒然大波，後續發文更指稱「在運動界裡，我們沒有國籍之分」，引爆台灣社會怒火，近日還發文挑釁「以下開放酸民留言」嗆聲網友，惹出更多爭議。

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據了解，在開幕擔任掌旗官的黃郁婷不會出席北京冬奧閉幕，19日已從北京飛往美國鹽湖城展開下一階段訓練。台灣代表團今晚將由19歲高山滑雪女將李玟儀掌旗出席冬奧閉幕，中共當局可能再以「中國台北」矮化我國代表隊。

對此，民進黨立委王美惠受訪批評，4月才要召開檢討會議太慢了，中共透過國際賽事場合對台統戰，政府若不將相關規範訂出，以後還有我國選手「有樣學樣」怎麼辦？行政院已要求調查，並給予適當處分，總統府也力挺政院決定，相關單位應該盡快召開、馬上處理。

「根本藐視國家栽培！」王美惠質疑，國家栽培一位國手要耗費非常多資源，黃郁婷惹出那麼大的爭議，也不出來向國人同胞致歉，比賽結束後就直接去美國，這有運動家精神嗎？這件事最令人無法忍受的是，還聲稱「運動沒有國籍之分」，難道運動員代表國家出賽，不用為國家爭一口氣，真的是枉費國家栽培。

民進黨立委許智傑指出，他在基層確實接到很多不滿的聲音，認為國手代表國家，領台灣的補助，若國手已經有傷害台灣國際形象的言論和行為，支持行政院依法進行調查，希望以後可以杜絕國手表現媚中的行為。

中共官媒近日大肆宣傳我國選手黃郁婷（右）向中國選手金京珠牽手致意，並與北京冬奧開幕式「一鴿都不能少」表演橋段放在一起進行統戰宣傳。（圖取自微博）

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