緬甸詐騙園區釋放百餘外籍人士 刑事局：確認有7名台籍者

刑事局。（記者邱俊福攝）

2025/02/13 14:17

〔記者邱俊福／台北報導〕泰國為了打擊在泰緬邊境上的詐騙集團，對部分地區採斷電措施，緬甸從本月開始陸續釋放被迫到克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）詐騙園區工作的百餘外籍人士，交予泰國軍方，目前在泰國泰緬邊境的一處安置中心，刑事局國際科駐泰聯絡官第一時間獲泰國警方通報，確認有7名台籍人士，後續泰方將進行調查及身分鑑別，以釐清每個個案情況。

國際科表示，本月5日，緬甸政府首次責由苗瓦迪地區邊境警衛部隊（BGF）執行釋放在詐騙園區工作的61名外籍人士，當中沒有台籍人士。

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昨天，苗瓦迪地區民主克倫佛教軍（Democratic KarenBuddhist Army）執行第二波釋放，共有75名外籍人士獲得自由，當中有7名台籍人士，包括42歲葉姓、29歲蘇姓、20歲陳姓、35歲張姓、28歲張姓、43歲張姓男子，以及1名23歲李姓通緝犯，該李男因侵占、毒品、洗錢、詐欺等案遭通緝中；這7名台籍人士中，葉姓、蘇姓與43歲張姓男子等3人，警方並未接獲家屬請求協尋。

國際科表示，緬甸方面目前釋放出的外籍人士，均仍在調查程序階段，尚未返回原國籍國，將持續努力透過各種管道會同外交部，持續設法援救其他受困國人。

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