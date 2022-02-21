自由日日Shoot》體育署最遲1至2週開鍘黃郁婷

黃郁婷言行備受爭議。（翻攝自微博）

2022/02/21 05:30

〔記者梁偉銘／綜合報導〕行政院長蘇貞昌要求調查北京冬奧競速滑冰女將黃郁婷的不當言行，教育部體育署競技運動組組長藍坤田昨回應，將邀集中華奧會、滑冰協會等相關單位，就其爭議及經費補助召開專案會議，最慢一至二週內決定並進行處分。

體育署指出，黃郁婷以個人社群網站上傳穿著中國隊服裝訓練的影音，以及冬奧參賽期間受訪、發文等內容，不符國人對國家代表隊選手的期待。日前北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁透露，預計四月冬奧檢討會議，才決定是否懲處與如何懲處，但時間拖太久，民意炸鍋下，體育署備感壓力。據了解，調查工作已著手進行，至於依據是否為「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，仍待法律專家開會討論。

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6月成都世大運前完成修法

體育署也將檢討研修參賽處理辦法，即先前立委黃國書建議：「若選手有其他損及團體形象或國家榮譽的不當行為，經查證屬實」，也可納入法規進行懲處，甚至取消代表隊選手資格，藉此建立代表隊人員不當言行的處理機制。體育署希望六月成都世大運前完成修法，屆時「黃郁婷條款」也適用於兵家必爭的九月杭州亞運。

另外，北京冬奧組委會打壓台灣，發言人嚴家蓉本月十七日記者會刻意政治化發言，聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」，中華奧會十九日致函國際奧會（IOC）抗議。

體育署副署長林哲宏表示，全力支持中華奧會捍衛我國代表團權益，並向IOC及北京冬奧組委會表達嚴正抗議與不滿，「今年還有六月成都世大運、九月杭州亞運，我國代表團赴中國地區出賽，務必要謹慎小心。」

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