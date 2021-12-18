讚珍奶「美味」 法國議員：來台被美食寵壞

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率領跨黨派訪團召開記者會，左起為古怡珂（Aina Kuric）、杜瑪（Frédérique Dumas）、海澤（Jean-Luc Reitzer）。（記者楊丞彧攝）

2021/12/18 00:33

〔記者楊丞彧／台北報導〕法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率領跨黨派訪團，17日召開記者會暢談此行意義與成果。當法國首都巴黎現主時陷入手搖飲熱潮遍地開花，法國議員來到珍奶產地，自然免不了品嚐一番。外委會議員古怡珂笑說，珍珠奶茶很特別，比茶更加美味（gastronomique），他們來台灣都被美食寵壞了；雖然法式料理聞名全球，但台灣人不必羨慕法國！

古怡珂說，她來自香檳區，雖然她必須捍衛香檳區的名產，不過她對台灣人的生活藝術感到驚艷。大家普遍認為法國人懂得如何生活，不過，她認為台灣人在這方面顯然也不賴。她也提到有台灣團隊到香檳區參加美食競賽，而且入圍。

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財委會議員布義顧也說，這次來台發現到台灣美食，台灣人不用羨慕法國，雖然法國料理聞名遐邇，不過台灣美食也非常棒！

布義顧說，很開心可以參與法國國民議會挺台決議的連署跟投票，此舉彰顯對台灣的友誼以及強調台法合作的重要性，他關注的議題相當多元，包括氣候、能源、健康領域等，台法有很多面向可以合作，也希望能強化彼此的友誼關係。

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