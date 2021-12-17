獲頒國會外交榮譽獎章 法國民議會前議長：會盡全力為台灣發聲

立法院長游錫堃今天接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑訪團，並頒贈國會外交榮譽獎章，這是立法院首度頒贈國會外交榮譽獎章給法國國會議員。（立法院提供）

2021/12/17 15:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃今天接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑訪團，並頒贈國會外交榮譽獎章，這是立法院首度頒贈國會外交榮譽獎章給法國國會議員，戴扈傑說，他見證台法兩間緊密的友好關係，也會盡全力為台灣發聲。

游錫堃致詞時，感謝法國參議院及國民議會陸續通過友台決議案，對遭中國霸凌的台灣來說深具意義。他同時感謝戴主席與友台小組所有成員為台灣發聲與共同維護印太地區和平穩定的決心。

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戴扈傑致贈友台決議文給游錫堃後，進行頒贈國會外交榮譽獎章儀式，在司儀宣讀頌詞後由游錫堃頒贈綬帶，再為戴扈傑掛上獎章，最後授予證書完成儀式。

戴扈傑致詞時表示，非常榮幸能接受這個獎章，同時也把這份榮譽分享在座5位國民議會議員。戴扈傑表示，法國日益發現台灣對於法國本身以及在印太地區的重要性，藉由他受贈勳章足可見證兩國關係良好以及共同維護自由、民主、人權的重要性。

戴扈傑表示，國民議會獨立於政府，上個月通過的決議文獲得壓倒性支持，9黨團有7個都投下贊成票，這個決議案創造3個罕見，第一是國際性議題之決議案，第二是獲得如此壓倒性的朝野支持，第三是法國參議院與國民議會雙雙通過，具有重大價值。

戴扈傑說，法國強調健康議題，認為台灣有加入世界衛生組織的必要性，也期盼雙方加強教育及文化方面的合作。台灣從威權體制走到今天民主體制成就非凡，台法雙方彼此之間可相互學習。

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