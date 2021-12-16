吳釗燮設宴 法國民議會前議長：深信台灣可共同遏止威權體制

我國外交部長吳釗燮（左）與法國國民議會前議長、友台小組主席戴扈傑（François de Rugy，右）碰肘打招呼。（外交部提供）

2021/12/16 17:21

〔記者楊丞彧／台北報導〕法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）訪團今天早上先拜會總統蔡英文，中午由外交部長吳釗燮設宴款待，感謝法國對台灣的堅定支持，並說明理念相近國家共同合作因應威權體制挑戰及脅迫的重要性，同時也就區域情勢及台法雙邊關係深入交換意見。戴扈傑則說，面對共同挑戰，深信台灣可為國際社會作出更多貢獻，共同遏止威權體制威脅。

吳釗燮致詞時首先感謝法國國民議會，史無前例於11月29日通過友台決議，創下法國國會兩院、首次在半年內連續通過友台決議的歷史紀錄，對於法國國會展現堅定力挺民主台灣的立場，我國政府及全體人民深表感謝。而在民主台灣遭受威權中國嚴重的軍事威脅及外交攻擊的時刻，戴扈傑率領的訪團來台，展現對台灣的高度支持及珍貴情誼，更讓台灣人民深深感動。

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吳釗燮表示，近年理念相近國家相互合作的浪潮，顯現攜手因應共同挑戰的重要性；而法國參與的許多重要元首峰會及與重要國家的雙邊會談，包括法澳2+2會議聲明，也明確支持台灣參與國際組織、重視台海及區域的和平穩定，我國誠摯感謝戴扈傑主席及國民議會的議員們，此時選擇與台灣站在一起，力挺民主台灣。

戴扈傑致詞表示，感謝跨黨派同僚議員組團抵台訪問，法國國民議會所通過決議也獲得跨黨派同僚議員支持。戴扈傑強調，法國國會決議很少與外交事務有關，因為外交事務權限隸屬總統及外長，國會不能命令，但是可以表達支持。法國對於區域安全十分重視，正密切觀察美中競爭、台灣扮演重要角色。

戴扈傑指出，訪團的任務在於確保台灣在法國能見度提高，使更多法國民眾瞭解台灣在地緣政治的重要性；面對共同挑戰，深信台灣可為國際社會作出更多貢獻，共同遏止威權體制威脅。戴扈傑主席最後再度以中文表示「台法友好」！

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）訪團今天中午獲我國外交部長吳釗燮設宴款待。（外交部提供）

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