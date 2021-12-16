接見法國民議會訪團 蘇貞昌︰盼推動台歐盟BIA

行政院長蘇貞昌接見法國國民議會訪問團，盼進一步推動台灣與歐盟雙邊經貿協定（BIA）。（翻攝自直播畫面）

2021/12/16 17:39

〔記者李欣芳／台北報導〕法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率團訪台， 行政院長蘇貞昌今天下午在行政院接見訪問團時表示，明年上半年法國是歐盟輪值主席國，深切希望兩國在已有合作基礎上，藉由法國明年上半年擔任歐盟輪值主席國的機會，進一步推動台灣與歐盟雙邊經貿協定（BIA）的進展，戴扈傑則表示，兩國未來可在半導體產業與能源等方面進一步合作，「台法友誼萬歲！」

蘇貞昌首先致詞表示，非常感謝與感動法國國民議會訪問團遠道專程來台訪問，展現對台法友誼及台法關係的重視，雖然兩國距離遙遠，但同樣重視民主、法治與人權，所以「我們是零距離」。

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蘇貞昌指出，法國國民議會在友台小組主席戴扈傑以各位議員的領導與推動下以壓倒性票數通過友我法案，這次繼今年5月參議院的友台行動後，法國民意再次堅強的展現，對於台灣參與國際組織，在世界上應有更好的地位展現強勁的支持，我們特別感動。

蘇貞昌說，今天訪問團的來訪對於兩國愈來愈強勁的互助合作將更進一步推動。貴我兩國之前一向對於經貿、科技等事務有長期合作，未來產業重組、資通訊、晶片半導體等各方面可有更多合作以互惠兩國。

蘇貞昌表示，法國是歐盟非常重要的會員國，明年上半年法國是歐盟輪值主席，深切希望兩國在已有合作基礎上，藉由法國明年上半年擔任歐盟輪值主席國的機會，進一步推動台灣與歐盟雙邊經貿協定（BIA）的進展，相信如能以法國第的影響力來推動此事，能使台灣與歐盟有更一步的合作。

戴扈傑致詞表示，法國國民黨議會剛通過友台決議，支持台灣參與公衛、氣候等多個國際組織，國民議會通過這項決議有其特殊意義，特別是議會9大政團都投下了贊成票，這次來訪是為促進台法之間的合作關係。

戴扈傑說，這次來訪也是來對於國民議會剛通過的友台決議進行宣傳，而台法雙邊非常重視民主與人權的價值，對於台灣的和平與穩定議題，法國重申支持台灣在和平穩定下的情況下生活，法國是支持多邊主義，雙方的交流方面，除了經濟合作，台灣在半導體產業領先，法國也有半導體廠，歡迎兩國就半導體產業進行合作，另在能源、教育研究、防疫與文化領域等層面也可進行合作。

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