法國民議會前議長中文高呼「台法友好」 總統︰歡迎政府閣員訪台

蔡英文總統今日上午在總統府內接見來訪的法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）訪團。（取自總統府直播）

2021/12/16 10:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午在總統府內接見來訪的法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）訪團，總統表示，明年上半年法國擔任歐盟輪值主席，希望在法國帶領下可以推動台灣與歐盟簽署「雙邊投資協定」（BIA）。戴扈傑除傳達法國政府關注台海和平穩定，對於兩國關係，他在致詞時也以中文高呼「台法友好」，蔡總統也當場回以法文Merci（謝謝）。

法國參議院今年5月以無異議通過史上第一個友台決議案後，國民議會也在戴扈傑主席領銜下，於11月高票通過首個友台決議案，法國成為今年歐洲在國會兩院連續首度通過友台決議的國家。這次戴扈傑率跨黨派議員團訪問台灣，也是繼今年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台後，法國國會的重要訪團再次來訪，這同樣創下歐洲單一國家的國會兩院，在短短3個月內先後訪台的紀錄。

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蔡總統接見時也說，今年是台法關係突飛猛進的一年，法國參議院與國民議會分別通過決議支持台灣的國際參與，讓她深刻感受法國國會挺台的強大能量，這也讓台灣人民相當感動。

蔡英文指出，過去幾年台法交流非常密切，有豐碩成果。面對後疫情時代的挑戰，雙方在供應鏈重組、網路安全、科技新創等領域等都還有更多合作的機會。她並說，明年上半年法國擔任歐盟輪值主席，希望在法國帶領下可以推動台灣與歐盟簽署「雙邊投資協定」（BIA），開啟台灣與歐盟的新雙邊關係。

總統也表示，面對國際情勢快速變化，威權主義的持續擴張，民主夥伴更應攜手合作。台灣會善盡國際責任，並與法國等理念相近歐盟夥伴一起為印太和平穩定與世界繁榮做出更大貢獻。她並期許，除了與國會議員交流，希望不久將來也歡迎法國政府閣員訪台。

戴扈傑致詞表示，這次國民議會通過的挺台決議，議會九個政團有七個投下贊成票，敦促法國政府支持台灣參與多個國際組織，法國政府在辯論中有正面發言，並且申言維持台海和平與穩定，希望法國與台灣發展富有成效的合作。在經濟方面包括半導體與再生能源的合作，國際機構層面與兩國內部發展應對氣候變遷的挑戰，在武漢肺炎抗疫上的相關合作討論也至關重要。

戴扈傑並說，友台小組除關心公共政策，也為了加強國會議員與台灣政界的交流，同時也考慮台灣公民社會的活力，這是奠基於台灣30多年顯著的民主成功上。他說，自由透明選舉等表達政治多元化，是我們共同擁有的價值觀，台法可望發展具有效益的合作，並關注和平議題，他並祝福台法友好萬歲。

這次訪團除團長戴扈傑主席外，另包括外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。

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