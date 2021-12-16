法國民議會前議長率團抵台 戴扈傑：鼓勵法政府挺台參與國際

法國國民議會現任友台小組主席戴扈傑（左）昨率團來台訪問，外交部政務次長田中光（右）代表接機。（記者姚介修攝）

2021/12/16 05:30

〔記者呂伊萱、姚介修／綜合報導〕法國國民議會前議長、友台小組主席戴扈傑昨率跨黨派議員團抵台訪問。駐法代表吳志中表示，戴扈傑主席曾任議長，以政治資歷而言，是數十年來訪台最高層級的議員，在尼加拉瓜斷交事件後率團訪台，排除萬難為台灣送暖，情誼令人感佩。

駐法代表吳志中感佩 「排除萬難為台灣送暖」

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戴扈傑在桃園機場表示，很高興受台灣政府邀請，與國民議會另外五名議員來台訪問。他做為友台小組主席，在國民議會通過第一個友台決議文，鼓勵法國政府支持台灣參加國際組織，通過決議文後，他就希望來台與蔡總統及其他相關部會進行會談，希望這次交流是台灣、法國及台灣、歐洲間交流，交流內容可以涉及文化、經濟等層面。

法國國民議會議長是法國憲政位階第四位人物，僅次於總統、參議院議長及總理。戴扈傑在二○一七年六月至二○一八年九月擔任國民議會議長，後轉任法國內閣生態轉型部部長，因為議長的資歷，同時被任命為法國內閣的首席部長、位階等同於副總理。吳志中指出，從這兩項資歷來看，戴扈傑主席可說是數十年來，訪台最高層級的法國國會議員。

吳志中說，戴扈傑主席此時率團訪台有多重意涵，不僅帶來十一月甫通過的史上首份國民議會「支持台灣加入國際組織」決議文，也是在法國參議院友台小組主席李察十月訪問後接力來台，展現法國國會兩院對台灣的高度支持。在尼加拉瓜斷交事件後，北京當局對台施以軍事及外交打壓及國際疫情再升高之際，仍願排除萬難為台灣送暖，情誼令人感佩。

法國參議院和國民議會今年相繼通過首份友台決議、友台小組主席又先後率團訪台，具高度政治意涵及能見度。吳志中形容，若說中國對台灣的威脅打壓如同病毒疫情，那法國國會兩院近來對台灣的支持就形同疫苗，超前部署、強化台灣軍民建立抗疫能力與信心。吳志中進一步指出，法國二○二二年元月起將擔任歐盟輪值主席，我們也期待法國國會兩院通過的友台決議，能夠對其他歐盟成員國國會發揮領頭作用。

對於法國國民議會訪台團，中國外交部發言人趙立堅昨不滿強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，有關方面應確實遵守「一中」原則，停止「向台獨分裂勢力釋放錯誤信號」。

法國國民議會跨黨派訪團 小檔案

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