3月內2度訪台！繼參議院後 法國國民議會前議長及友台小組今抵台訪問

法國國民議會前議長及現任友台小組主席戴扈傑（左三、François de Rugy）應邀來台訪問，班機於今日上午8點30分抵台。（記者姚介修攝）

2021/12/15 09:43

〔記者姚介修/桃園機場報導〕法國國民議會前議長及現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）應邀來台訪問，班機於今日上午8點30分抵台，外交部次長田中光在機門迎接，訪團經國賓門通關，該團是繼法國參議院友台小組李察主席10月率團訪台，另一個法國國會的重要訪問團，也創下歐洲單一國家國會兩院在3個月內先後訪台的紀錄。

團長戴扈傑在桃園機場國賓門發表談話時表示，很高興受台灣政府邀請來台，與國民議會另外5名議員組成跨黨派小組一起來台訪問，作為國民議會友台小組主席在國民議會通過第一個友台決議文，鼓勵法國政府支持台灣參加國際組織，通過這次決議文之後，他就希望來到台灣與蔡總統及其他相關部會進行會談，希望這次交流是台灣、法國及台灣、歐洲之間的交流，交流內容可以涉及文化、經濟等層面。

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這次訪問團成員包括團長戴扈傑主席外，另包括外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。

訪問團停留期間將晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，同時也將會晤經濟部、衛生福利部、大陸委員會、行政院環境保護署等相關部會首長。立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮將分別設宴款待戴扈傑主席等人。訪團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

戴扈傑主席長期堅定支持台灣，自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係。國民議會本年11月29日高票表決通過由戴扈傑主席領銜發起，且經院內7大政團總召等共183名議員連署的「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，不僅是法國國民議會通過友台決議案首例，更創下法國國會兩院在本年內均首度通過友台決議的紀錄，國會兩院共同發出挺台的強大聲量，展現高度友台情誼。

此次是戴扈傑主席在2016年之後第二度訪問台灣，彰顯台法關係友好緊密。雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。

法國國民議會前議長及現任友台小組主席戴扈傑（左、François de Rugy）應邀來台訪問，班機於今日上午8點30分抵台，外交部次長田中光（右）擊肘在機門迎接。（記者姚介修攝）

法國國民議會現任友台小組主席戴扈傑（左、François de Rugy）應邀來台訪問，在外交部長田中光（右）陪同下發表抵台談話，並表示，他做為國民議會友台小組主席在國民議會通過第一個友台決議文，鼓勵法國政府支持台灣參加國際組織支持台灣。（記者姚介修攝）

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