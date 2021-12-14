法國國民議會前議長訪團明抵台 創單一國家國會兩院訪問紀錄

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（Francois de Rugy）率團訪台，訪團今日搭機啟程，將於台灣時間明天上午抵達。圖為駐法代表吳志中送機時與訪團成員合影。（駐法代表處提供）

2021/12/14 19:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（Francois de Rugy）率團訪台，訪團已於今日搭機啟程，將於台灣時間明天上午抵達。訪團包括6位國民議會跨黨派議員。這是繼法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）來訪後，再有法國團來訪，創下單一國家國會兩院在3個月內先後訪台的紀錄。

法國國民議會11月29日才首度通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，使法國國會兩院史無前例在半年之內均通過友好台灣決議，共同發出堅定挺台的強大聲量。此次訪團團長戴扈傑正是該決議提案人。

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戴扈傑自2020年5月接任國民議會友台小組主席，致力深化台法友好關係。戴扈傑在今年6月發起支持台灣國際參與的決議案，迅速獲得跨黨派7大政團總召及高達183位國民議會議員的共同連署，並於11月通過。戴扈傑11月在國民議會辯論中發言表示，肯定台灣對國際組織及多邊國際關係所扮演重要建設性角色，此決議案首要促進台灣強化參與世衛活動，及其他需要所有人共同參與才能協力成功的國際組織，包括UNFCCC、國際刑警組織、國際民航組織等。

此次訪團成員除了戴扈傑，還有外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。

外交部今天對於戴扈傑主席訪團來訪表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，戴扈傑主席等人訪台期間將晉見蔡總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮；訪賓另將會晤經濟部、衛福部、陸委會、環保署等部會首長，並參訪文經設施。立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮均將分別設宴款待。訪團在台期間活動規劃均配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

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