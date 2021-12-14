法國國民議會前議長將訪台 蔡英文16日接見

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（Francois de Rugy）率團訪台，訪團今日搭機啟程，將於台灣時間明天上午抵達。圖為駐法代表吳志中送機時與訪團成員合影。（駐法代表處提供）

2021/12/14 19:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）將於12月15日至19日率團訪問台灣，總統府發言人張惇涵今表示，總統府誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人來訪，蔡英文總統預計將在12月16日上午，於總統府內接見戴扈傑主席訪問團。

張惇涵表示，這是繼今年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台後，法國國會的重要訪團再次來訪，這也創下歐洲單一國家的國會兩院，在短短3個月內先後訪台的紀錄，充分展現台法友誼持續緊密深化。

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張惇涵表示，法國參議院在李察主席領銜下，今年5月以無異議通過史上第一個友台決議案後，國民議會也在戴扈傑主席領銜下，於11月高票通過首個友台決議案，法國成為今年歐洲在國會兩院連續首度通過友台決議的國家，更充分彰顯台法夥伴關係愈趨緊密堅實。

張惇涵進一步表示，戴扈傑主席長期堅定支持台灣，此次訪問團另包括外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）等，共6位跨黨派的國民議會議員。法國作為台灣在歐洲第4大貿易夥伴，我方期盼透過此行，雙方能夠就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等重要議題進行深度交流，進一步深化台法合作關係。

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