胸前別「我是台灣」 法國議員：台灣的未來攸關人類的未來

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率領跨黨派訪團，今天召開記者會，左起為古怡珂（Aina Kuric）、杜瑪（Frédérique Dumas）、海澤（Jean-Luc Reitzer）、外交部發言人歐江安、戴扈傑（François de Rugy）、布義顧（Jean-Louis Bricout）與恩拜（Jean François Mbaye）。（記者楊丞彧攝）

2021/12/17 22:04

〔記者楊丞彧／台北報導〕法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率領跨黨派訪團，今天召開記者會暢談此行意義與成果。戴扈傑指出，此行主要目的是表達對維持台海現狀與穩定的支持，並譴責各類威脅行為，也彰顯深化台法交流合作的決心，樂見台法政府高層交流；另一位外委會議員杜瑪強調，中國不尊重民主自由，也不尊重人性尊嚴；台海議題是民主與威權的對立；她也在胸前別上「我是台灣」，並指出台灣的未來攸關人類的未來，她說的#JeSuisTaiwan（我是台灣），其實大家都是台灣。

訪台的6位議員對於日前法國國民議會通過挺台決議都與有榮焉，戴扈傑表示，他推動的決議在9大黨團中，除了法國共產黨與梅朗雄的極左派外，獲得其他7大黨團壓倒性支持，也獲法國政府支持。而這項挺台決議獨特之處在於，國民議會對國際議題投票極為罕見，決議獲得相當跨黨派支持，以及兩院都通過挺台決議，可說法國國會都支持台灣的國際參與。外委會執政黨政團黨鞭恩拜也說，這兩年台灣防疫表現有目共睹，這些國際組織應讓台灣加入，不僅是世界衛生組織，也包括國際刑警組織、國際民航組織等。

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戴扈傑指出，5年多前他訪台時，總統蔡英文剛當選，台灣剛完成政黨輪替；現在台灣處境特殊，受到中方威脅，加上美中試圖在印太地區建立新平衡，民主國家必須互相支持。有鑑於於世界局勢以及亞太局勢的變化，台灣地位應獲得強化，因為台灣內部有很強勁的民主，這對歐洲非常重要。外委會議員古怡珂也說，民主陣營需要團結一心，國會議員的角色就是支持世界各地的民主夥伴，台灣推動國際參與上，他們願意當靠山。

杜瑪強調，法國有孟德斯鳩有盧梭，這麼支持民主的國家也應支持台灣；針對中國的野心，法國該做歐盟領頭羊，面對受威脅的民主台灣，進一步表達支持。她也提到，中國希望建立世界新秩序且權力非常大，在許多國際組織擁有否決權，並世界衛生組織阻止調查新病毒，卻無相關倫理制度可規範，又不參加許多公約，這些都是多邊主義的侷限；我們必須實事求是，現在就要認清現實，別到十年後才來後悔。

三度訪台的外委會議員海澤自我解嘲說，他來自薩科茲、席哈克與龐畢度所屬的共和黨，這些前總統們都相當親中，但他此行訪台不是抱持著對中國的敵意，而是來重申尊重與支持民主制度，台灣人有權自決未來；他也強調，亞太地區的航行自由以及尊重周邊國家主權，對法國也至關重要。

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