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    批政論節目淪「議顏堂」 國民黨至NCC告發

    國民黨今天到NCC告發政論節目。（記者楊綿傑攝）

    國民黨今天到NCC告發政論節目。（記者楊綿傑攝）

    2021/12/15 11:19

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台中中二選區立委補選進入倒數，國民黨今天指控，許多政論節目對國民黨候選人窮追猛打，成為「議顏堂」，違反比例原則，並批評國家通訊傳播委員會（NCC）不作為、睡著了、對比中天遭受待遇根本是雙標，要求NCC裁罰，也呼籲民眾1人1信向NCC檢舉。

    國民黨台北市議員王鴻薇、文傳會副主委黃子哲、前文傳會副主委鄭照新今天於NCC門口召開記者會，喊出「1人1封信、叫醒NCC」，要求NCC出來裁罰，同時也準備了檢舉文件，要檢舉一干政論節目對顏寬恒鋪天蓋地的談論。

    王鴻薇表示，先前中天新聞被NCC說報導特定人物過高、違反新聞自律，被罰款、要求換主管等。而顏寬恒從下午2點被罵到晚上10點，還以為顏是在選總統，根本已經偏頗、喪失自律原則，但NCC對此還在睡覺、不聞不問，因此今天要來告發，要求具體落實查察，不能讓選舉風氣敗壞至此，把顏當沙包打，不公平。

    鄭照新則提出「天天議顏堂」的狀況，以最近一段時間來說，包括台灣最前線統計談論達37天、辣新聞152有30天、台灣向前行計有25天、新台灣加油計有24天、前進新台灣計有23天、鄭知道了計有19天、突發琪想計有17天。

    鄭照新批評，節目內容沒做求證，事後才去求證，已造成選舉人權益實質性損害，NCC先前就說，政論節目等同於新聞製播，現在是否可以一以貫之、相同標準？NCC到底是政府附庸機關還是獨立機關，現在就可以看出來，因此也要呼籲民眾一起參與告發。

    黃子哲強調，未經事實查證的內容足以影響選舉結果，NCC應該裁罰。NCC也非法院，不是不告不理，而應該是就已發現違法事實主動辦理。他並舉曾上政論節目爆民進黨參選人台中二選區參選人林靜儀的料，卻遭避談。

    黃子哲認為，政論節目針對顏寬恒的事，節目內容做得很滿、內容偏頗，且不斷重複討論；但對民進黨參選人林靜儀的事，不是不報，就是護航，談論時間也稍縱即逝，根本就是雙標。

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