藍營砲火狂轟 侯仍要大家做自己

國民黨主席朱立倫（右）、新北市長侯友宜（左）昨出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，兩人行禮如儀相互致意。（記者廖振輝攝）

2021/12/15 05:30

〔記者邱書昱、翁聿煌、何玉華、林良昇／綜合報導〕四大公投進入倒數三天，國民黨籍新北市長侯友宜前天在臉書貼文「以自由意志去決定你的答案」，引爆藍營怒火。藍營有人要侯退黨，國民黨主席朱立倫也回應「國民黨必須有國民黨的立場」。侯昨天仍頂住壓力，要大家「做自己」，指公投議題要經過理性、科學的論辯，最後讓人民做決定，才是公投的核心價值。

頂住公投表態壓力 強調須經理性、科學的論辯 讓人民做決定

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侯友宜遲未對公投清楚表態，前晚突在臉書發出千字文，感嘆公投該是一個議題就事論事，「怎麼演變成對人不對事」，搞得像選舉一樣，侯也要大家「以自由意志去決定你的答案」。發文後引起各界議論，截至昨晚已有三千餘次的分享轉貼。

不過侯的貼文也引發藍營「炸鍋」，認為恐衝擊公投選情，「不如不發」；有人在深藍群組高喊要侯退黨；朱立倫也說「國民黨必須有國民黨的立場」；但也有國民黨立委緩頰，認為黨中央策略失誤，從自己主推的「二公投」加碼到「四公投」，讓核四所在地的新北地方首長很難接受，造成侯的難題。

針對藍營內部的批評，侯友宜強調，臉書的內容都是他三年前參選新北市長的心聲，「人民作主」是他的從政初衷，至今沒有改變，從政者要為國家、人民努力做事，黨派、個人都要擺在後面，他永遠秉持這個價值理念往前走，各界的看法他都以包容、體諒來看待，公投必須經過理性、科學的論證，最後回歸人民作主，這是他堅持的核心價值。

朱侯同出席活動 兩人短暫互動

侯友宜昨天下午也與國民黨主席朱立倫同時出席吳舜文新聞獎的頒獎活動，兩人在場內短暫地握手、拍肩，其它時間幾無互動，侯後來以另有要事而提前離場。朱立倫受訪時強調，兩人平常有電話聯絡，「互動良好、都有在溝通」。

侯友宜受訪重申，公投議題要經過理性、科學的論辯，最後讓人民做決定，這才是公投的核心價值，他在臉書中只是把這些價值再度提醒大家，讓人民在論辯後仔細思量，「做自己」投下神聖的一票。

四項公投報你知

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