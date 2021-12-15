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    首頁　>　政治

    侯要大家做自己 朱：黨必須要有立場 趙：不能左右逢源

    國民黨主席朱立倫表示，「國民黨必須有國民黨的立場」。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫表示，「國民黨必須有國民黨的立場」。（記者廖振輝攝）

    2021/12/15 05:30

    〔記者林良昇、陳昀、翁聿煌、林欣漢、魏瑾筠／綜合報導〕四大公投投票最後七十二小時，新北市長侯友宜前晚在臉書用千字文發聲，卻沒提投票立場，藍營看法兩極。國民黨主席朱立倫昨強調，國民黨必須要有立場，要跟民眾站在一起；中廣董事長趙少康籲侯清楚表態，不能模糊也不能左右逢源；國民黨副主席連勝文則說，國民黨本來就允許有不同聲音。

    連勝文：黨本來就允許有不同聲音

    朱立倫昨與國民黨台北市、新北市民代進行公投掃街。針對侯友宜未明確表態，朱指出，國民黨有國民黨的立場、在野黨的天職，面對鴨霸的執政黨，國民黨不跟民眾站在一起，誰跟民眾站在一起？

    發起「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康昨晚透過新聞稿表示，侯友宜一向專注新北市政，不對敏感的政治、兩岸問題表態，因此民調很高，既能得到藍營群眾的支持，又能獲取中間選民的好感，但四大公投攸關台灣前途，迴避似乎不是恰當作法，如果每個藍營政治人物都不說、不動、不表態，那不是未戰先輸、讓民進黨整碗捧去？趙呼籲侯清楚表態，不能模糊也不可能左右逢源。

    但也有藍營人士有不同看法。國民黨副主席連勝文昨到新北市汐止區參加黨慶活動時說，國民黨是民主政黨，本來就容許有不同的聲音，他認同侯友宜表達的觀點，「侯應該有很多感觸」。

    國民黨立院黨團總召費鴻泰昨受訪表示，個人有表達的方式，但身為政黨的重要人士，講話要講給國人和支持者聽，程度如何拿捏，是政治人物必須思考的。

    藍委盼侯能表態更清楚

    立委賴士葆指出，侯的千字文沒有否定國民黨所提「四個都同意」，但當然希望侯表態更清楚，畢竟新北市是大票倉。立委林德福說，「尊重侯友宜、認同朱立倫」。

    除了車隊掃街，朱立倫、前總統馬英九、前黨主席江啟臣等藍營人士，昨晚都到桃園市桃園區，參加立委萬美玲主持的「四個都同意．台灣更美麗」公投說明會桃園北區場，向上千名支持者呼籲，為了救台灣，週六要呼朋引伴投下四張贊成票。

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