中市議員憂原物料上揚恐影響工程招標 要求市府通案一次追加

原物料上揚，市議員李中要求市府要未雨綢繆。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/14 15:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕原物料上揚，市議員李中今天在市議會指出，面對國際原物料上漲、國內通貨膨脹的趨勢，台中市已經有很多的工程面臨建材上漲無法順利決標或完工的困境，這雖然是全國性的問題，但李中希望市政府要未雨綢繆，採通案一次追加。

市長盧秀燕表示，目前不論中央或地方公共工程都可能有流標問題，希望在預算上能整體性調高，避免一項一項調整，對此，市府後續會進行內部討論。

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台中市議會今天進行市政總質詢，市議員李中表示，面對國際原物料上漲、國內通貨膨脹的趨勢，台中市已經有很多的工程面臨建材上漲無法順利決標或完工的困境，這雖然是全國性的問題，市政府要未雨綢繆。

李中表示，以教育文化委員會為例，教育局現在所編列的40餘項工程經費，都是依照年中左右公共工程委員會公告的價格來計算，由於國際物價上漲，因此，現在審議的2022年預算數即便通過2、3讀，明年執行時一定會遇到不足額的困境，與其到時候一再流標、再辦理減項發包浪費時間，不如請市府屆時通案全數提出追加。

李中建議，明年度提追加預算時，要依據物價上漲趨勢，一次性提出追加，不要在一次次流標、減項發包後，最終還要再追加預算，這樣不僅浪費時間，也會影響師生或民眾的使用。

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