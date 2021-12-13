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    四個不同意！復興空難倖存空姐黃敬雅：以身作則給女兒看

    前空姐黃敬雅（左一）跟隨台灣基進上街頭宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

    前空姐黃敬雅（左一）跟隨台灣基進上街頭宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/13 18:34

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進在「護台灣，戰未來」晚會後並沒鬆懈，今（13日）繼續率志工站街頭宣講，志工群中包括曾經歷復興航空空難倖存空姐黃敬雅，她說四個不同意，就是不希望台灣被國民黨亂下去，也是以身作則給女兒看，會用盡全力守護孩子！

    台灣基進新聞部主任張博洋今早率志工媽媽、與前空服員黃敬雅，前往前鎮高中捷運站路口宣講，向勞工朋友呼籲「四個不同意，台灣進國際」。

    張博洋指出，公投倒數5天，想呼籲市民朋友做兩件事，第一是先想想身份證放在哪，千萬不要到了投票日才想到放在健身房、診所或是其他地方，這樣就錯失了當國家主人翁的機會。

    第二則是跟身邊的朋友好好討論如何投票才是對台灣好的選擇，討論完後不要只有自己去投票，要把朋友也帶去投票，多多鼓勵更多人關心公共事務。

    他也說，中山、五甲路口是許多勞工朋友上班必經之地，自己進政治圈前也跟大家一樣，在中山路的車潮中穿梭，一起在這座海港城市打拼，因為對公共事務關心，從出門投票到站上街頭當志工，最後成為政治工作者，初心都是因為關心自己的家鄉，希望高雄更好。

    相信勞工朋友們對於台灣一定也有希望國家更好的心情，呼籲投下四個不同意，讓台灣進國際，也替廣大勞工顧權益！

    同行志工、前復興航空空姐黃敬雅則表示，高雄是從小長大的故鄉，自己從小跟著母親參與黨外的民主演說，今天是第一次以母親的身分站上街頭，用志工參與的方式守護台灣，非常榮幸也很驕傲，現在總算能理解母親當年不論再辛苦忙碌，總是要犧牲休息時間跟著黨外運動的腳步並肩同行，就是因為一份愛台灣的初衷。

    她說，四個不同意，就是不希望台灣被國民黨亂下去，不管是萊豬牽涉的台美關係議題，還是核四、藻礁議題背後的能源轉型問題，都影響下一代甚巨，今天站出來一方面是跟市民宣傳，一方面也是要以身作則給女兒看，無論如何，媽媽會用盡全力守護妳！

    張博洋則預告，公投最後衝刺，一同迎向台灣民主的勝利，將與基進選將們展開路口巡迴，到苓雅、新興、前鎮、鳳山、鳥松、大寮等區域，與更多的高雄市民朋友宣傳、演說，將四個不同意化作團結台灣的力量。

    前空姐黃敬雅跟隨台灣基進上街頭宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

    前空姐黃敬雅跟隨台灣基進上街頭宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

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