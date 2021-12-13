為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨宣講公投提蔡同榮 台灣基進︰厚顏無恥、民主污點

    台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤以持布條方式抗議。（記者王善嬿攝）

    台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤以持布條方式抗議。（記者王善嬿攝）

    2021/12/13 16:18

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨「1218螞蟻雄兵，公投宣講」戰車今下午到嘉義市掃街，台灣基進黨嘉義黨部上午在公園街、啟明路口懸掛「國民黨不倒台灣不會好，四個不同意別讓國民黨繼續亂下去」表達抗議，而布條於中午12點40分已被拆除。

    基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤表示，前主席江啟臣提到已故立委蔡同榮推動公投，這句話從國民黨口中說出，真的是厚顏無恥；蔡同榮推動公投是為了展現台灣的主體性，是要反對中國併吞，展現台灣與中國一邊一國，如今反而被和中國眉來眼去的國民黨做文章，是民主最大污點。

    翁渙瑤進一步說，2004年國民黨叫選民拒領公投票，此外把核四蓋在不安全的地方、進口美牛、在大潭開發270公頃破壞藻礁等，都是國民黨執政時期，如今喊出重啟核四、反對進口美豬、保護藻礁等，根本是為了維護政權。

    國民黨主席朱立倫、副主席黃敏惠今下午1點搭乘戰車展開公投宣講，沿途對鄉親大喊「四個都同意，台灣更美麗」，朱立倫說，來到嘉義市就想起已故立委蔡同榮，當年蔡推動公投，就是希望公投與選舉同一天，當時民進黨喊最大聲，現在竟然不同意公投綁大選，但公投與大選在同一天舉辦，才是真正省錢、省工。

    黃敏惠表示，公投是人民最基本權益，也是很多人一起共同爭取來的，希望民眾珍惜得來不易的民主，希望大家踴躍投下關鍵的一票。

    黃敏惠說，當年在已故前立委蔡同榮不斷說明下，到最後各個政黨都支持，這個公投法才會通過，這代表民意支持公投，一個好的制度、好的理念要傳達、讓制度更好，應該是同一個標準，但現在有雙重標準、造成沒有是非，「只要跟我立場一致、做甚麼都對，跟我立場不一致、做甚麼都不對」，這是最不好的；嘉義市是民主聖地，不分藍綠但有是非黑白，這才是真正的民主，每個人想法都要尊重，相信民眾心中自有一把尺。

    國民黨主席朱立倫、副主席黃敏惠等人高喊「四個同意，台灣更美麗」為公投宣講。（記者王善嬿攝）

    國民黨主席朱立倫、副主席黃敏惠等人高喊「四個同意，台灣更美麗」為公投宣講。（記者王善嬿攝）

    國民黨今到嘉義市戰車宣講公投，台灣基進黨嘉義黨部在車隊掃街之前，在公園街、啟明路口拉布條抗議。（記者王善嬿攝）

    國民黨今到嘉義市戰車宣講公投，台灣基進黨嘉義黨部在車隊掃街之前，在公園街、啟明路口拉布條抗議。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍營力推公投綁大選、不在籍投票 管碧玲：就是會亂大選
    2021/12/12 17:39

    藍營力推公投綁大選、不在籍投票 管碧玲：就是會亂大選
    朱立倫轟民進黨 上次公投綁大選賭輸翻桌又翻臉
    2021/12/11 18:04

    朱立倫轟民進黨 上次公投綁大選賭輸翻桌又翻臉

    林美秀飾演妃子 卻被打入「冷宮」！
    公投綁大選》楊植斗：省錢增投票率 管碧玲：恐變公投亂大選
    2021/12/11 17:01

    公投綁大選》楊植斗：省錢增投票率 管碧玲：恐變公投亂大選
    公投綁大選「可搞倒選舉」 林靜儀解析示警
    2021/12/03 22:22

    公投綁大選「可搞倒選舉」 林靜儀解析示警

    ⟪王者源起⟫台灣上線 遊戲搶先看！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播