國民黨宣講公投提蔡同榮 台灣基進︰厚顏無恥、民主污點

台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤以持布條方式抗議。（記者王善嬿攝）

2021/12/13 16:18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨「1218螞蟻雄兵，公投宣講」戰車今下午到嘉義市掃街，台灣基進黨嘉義黨部上午在公園街、啟明路口懸掛「國民黨不倒台灣不會好，四個不同意別讓國民黨繼續亂下去」表達抗議，而布條於中午12點40分已被拆除。

基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤表示，前主席江啟臣提到已故立委蔡同榮推動公投，這句話從國民黨口中說出，真的是厚顏無恥；蔡同榮推動公投是為了展現台灣的主體性，是要反對中國併吞，展現台灣與中國一邊一國，如今反而被和中國眉來眼去的國民黨做文章，是民主最大污點。

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翁渙瑤進一步說，2004年國民黨叫選民拒領公投票，此外把核四蓋在不安全的地方、進口美牛、在大潭開發270公頃破壞藻礁等，都是國民黨執政時期，如今喊出重啟核四、反對進口美豬、保護藻礁等，根本是為了維護政權。

國民黨主席朱立倫、副主席黃敏惠今下午1點搭乘戰車展開公投宣講，沿途對鄉親大喊「四個都同意，台灣更美麗」，朱立倫說，來到嘉義市就想起已故立委蔡同榮，當年蔡推動公投，就是希望公投與選舉同一天，當時民進黨喊最大聲，現在竟然不同意公投綁大選，但公投與大選在同一天舉辦，才是真正省錢、省工。

黃敏惠表示，公投是人民最基本權益，也是很多人一起共同爭取來的，希望民眾珍惜得來不易的民主，希望大家踴躍投下關鍵的一票。

黃敏惠說，當年在已故前立委蔡同榮不斷說明下，到最後各個政黨都支持，這個公投法才會通過，這代表民意支持公投，一個好的制度、好的理念要傳達、讓制度更好，應該是同一個標準，但現在有雙重標準、造成沒有是非，「只要跟我立場一致、做甚麼都對，跟我立場不一致、做甚麼都不對」，這是最不好的；嘉義市是民主聖地，不分藍綠但有是非黑白，這才是真正的民主，每個人想法都要尊重，相信民眾心中自有一把尺。

國民黨主席朱立倫、副主席黃敏惠等人高喊「四個同意，台灣更美麗」為公投宣講。（記者王善嬿攝）

國民黨今到嘉義市戰車宣講公投，台灣基進黨嘉義黨部在車隊掃街之前，在公園街、啟明路口拉布條抗議。（記者王善嬿攝）

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