「護台灣，戰未來」台灣基進年輕幹部高喊四個不同意

台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦。（記者葛祐豪翻攝）

2021/12/11 20:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進今晚於高雄三民公園舉辦「護台灣，戰未來」公投宣講活動，全台基進幹部大會師，各地方黨部幹部依序上台，向支持者宣講公投議題，用年輕、敢衝的聲音，號召大家為四個不同意拉票。

包括台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤、屏東黨部主委陳秋豪、羅東鎮民代表林意評、台南黨部組織部副主任黃建昌、台南黨部新聞部主任劉恆溦、台南黨部主委李宗霖等人，今晚齊聚晚會。

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翁渙瑤說，嘉義的民主前輩蔡同榮，當初推動公投的目的，是要讓台灣能透過公投向國際宣告獨立的地位，是要跟全世界說台灣人是驕傲的台灣人，但現在變成國民黨擾亂台灣的工具。他並帶領現場觀眾高喊「國民黨不倒，台灣不會好」口號，要大家用四個不同意，讓國民黨難看。

陳秋豪提到，這次中國國民黨與中國共產黨相互配合的亂台公投，是「司馬昭之心」，絕對不能讓他通過。他也預告，12月12日上午10點，台灣基進屏東黨部將正式開幕，拼下台灣基進在南台灣最後一張拼圖。

發言者最年輕的，是台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦，她特別指出，這次公投18歲就可以投票了，代表這代年輕人有越來越多責任。呼籲大家接下來一週，盡量跟身邊的親友溝通，1218再次一起當驕傲的台灣人。

李宗霖則感性發言，過去有一位白色恐怖時期的民主前輩政治犯，叫做陳深景，5年前曾經支持基進在今天會場舉辦的活動，當時經驗不足，現場不到10人參加。當時前輩鼓勵他，「只要做正確的事情，基進自然就會越來越壯大」。現在滿場的人，就是基進成長的證明，這些人會繼續為了台灣的民主打拚。

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤。（記者葛祐豪翻攝）

台灣基進屏東黨部主委陳秋豪。（記者葛祐豪翻攝）

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