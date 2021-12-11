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    首頁　>　政治

    陳玉珍黑蕾洋裝新照驚艷 逾千網友按讚神進化

    陳玉珍出席泰王國國慶日，一席俏麗捲短髮加上黑色蕾絲長洋裝，吸引上千人按讚。（圖擷取自陳玉珍臉書）

    陳玉珍出席泰王國國慶日，一席俏麗捲短髮加上黑色蕾絲長洋裝，吸引上千人按讚。（圖擷取自陳玉珍臉書）

    2021/12/11 11:52

    〔記者陳昀／台北報導〕「金門女戰神」國民黨立委陳玉珍近來瘦身有成、造型也千變萬化，她在臉書PO出1日出席泰王生日及泰王國慶日晚宴的照片，一席俏麗捲短髮加上黑色蕾絲長洋裝，吸引上千人按讚，不少人留言「為什麼越來越美？」事實上，陳10月開始積極節食、運動，已減重逾15公斤，持續堅持「勇敢做自己」目標。

    陳玉珍今年4月因太操勞引發胰臟炎住院，她痛定思痛決定改變，並訂定3個月減重計畫，實行168節食、一週健身2次，也限制自己攝取澱粉，每天喝水2000cc，執行2個月來已減重逾15公斤，身形變化讓不少人驚艷，陳也採購不少新衣變換造型。

    陳玉珍表示，有些人建議她從事政治工作，尤其又是黨團幹部，造型不要太前衛，但她認為時代在改變，人也要「勇敢做自己」，不應被刻板印象束縛，因此這段時間嘗試染髮、近視雷射、種睫毛，雖然她沒學會化妝，但有重大場合也會請專業造型師打理造型。

    陳玉珍昨晚在臉書PO出12月1日出席泰王生日及泰王國慶日晚宴的照片，畫面中陳一席黑色蕾絲長洋裝搭配精緻妝容、髮型，並寫道，尼加拉瓜與中華民國斷交，蔡總統任內已斷交8國，「我們每一個人，時時刻刻都為國家的外交而努力」，並搭配加油的表情符號，吸引近2000人按讚，但網友幾乎都在歪樓討論「越來越漂亮」、「好像變瘦了」。

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