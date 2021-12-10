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    新北議員曾進益啟動公投鐵馬百里長征 大咖站台訴求四個不同意

    立委林楚茵（左起），王定宇，曾進益，趙天麟，議員何博文和阮昭雄共同呼籲支持四個不同意。（記者翁聿煌攝）

    立委林楚茵（左起），王定宇，曾進益，趙天麟，議員何博文和阮昭雄共同呼籲支持四個不同意。（記者翁聿煌攝）

    2021/12/10 20:17

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨籍新北市議員擬參選人曾進益晚上在土城舉辦「四個不同意」公投說明會，包括民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵、新北議員何博文、北市議員阮昭雄等人都到場助講，眾人呼籲市民朋友，一起為台灣未來打拚，唯有公投支持四個不同意。

    王定宇指出，在武漢肺炎疫情肆虐全球時，台灣對國際伸出友誼的手，得到國際友誼與台灣的國際地位的提升。但是國民黨卻不斷扯後腿，試圖阻礙台灣發展，他呼籲民眾用「四個不同意」力挺台灣參與國際經貿活動。

    立委趙天麟表示，不管是反美豬、重啟核四、遷移三接、公投綁大選等都是國民黨阻礙台灣走向國際及能源轉型的障礙，呼籲民眾用「四個不同意」終結亂象、守護台灣。

    新北市議員何博文強調，這四項公投攸關市民安全、能源轉型、經貿發展、民主深化，他呼籲大家一起投下四張不同意票，讓新北市真正擁有安全、美好的未來。

    台北市議員阮昭雄說，民進黨不斷透過各種努力，從馬路到網路，要將「四個不同意」理念跟市民朋友做宣導，希望市民徹底了解四個不同意對台灣非常重要，他呼籲現場的民眾，台灣要大步向前，就靠各位手上的四張選票，向阻礙台灣前進的力量說「不」。

    曾進益認為，雖然先前大家對公投的問題了解並不深入，但在民進黨上自黨主席蔡英文、下至各地方黨公職，全力奔走宣講下，真理其實越辯越明，自己在基層也能清楚的感受到。

    王定宇、趙天麟、林楚茵3位立委以及何博文、阮昭雄兩位議員也現場換裝跨上單車，陪同小巨人曾進益為「一日百里鐵馬長征」宣講活動誓師，一起捍衛台灣的未來。

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