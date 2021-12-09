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    潘孟安一早跨海趕行程 與立委周春米宣講四個不同意

    潘孟安和周春米今天進行街頭宣講「四個不同意」。（記者陳彥廷攝）

    潘孟安和周春米今天進行街頭宣講「四個不同意」。（記者陳彥廷攝）

    2021/12/09 10:08

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕四大公投將於12月18日舉行，民進黨訴求「四個不同意」，全台遍地開花進行街頭宣講，屏東縣長潘孟安昨天前往小琉球參加「迎王平安祭典」，今晨趕搭首班船回本島，就立刻前往雙園大橋的宣講處，與黨公職、民代及立委周春米向鄉親呼籲四個不同意。

    民主進步黨全台大串連的「四個不同意、台灣更有力」街頭宣講全台遍地開花，由於首班船擠滿太多要返回本島的民眾，船班出現延誤，屏東縣長潘孟安約在8點20分左右抵達新園雙園大橋，隨即登上宣講小凳，向來往民眾訴求公投務必要投下四個不同意。

    潘孟安受訪時表示，12月18日的公投是攸關台灣未來很重要的決定，台灣要國際化、要和國際結盟，投票結果就是很重要的關鍵，因此民進黨全黨上下，今天串連上街頭、市場，就是要呼籲全台鄉親父老，當天一定要返鄉投下公投票，且要投下的是四個不同意票，讓台灣更堅定、更有力。

    潘孟安說，台灣不想再亂下去，就是12月18日趕快去投票去，為了這次的全台大串連，民進黨屏東縣黨部也下達徵召令，黨公職、村里長及民代等，通通走上街頭、市場訴求四個不同意，就是希望讓12月18日的公投不同意票能夠過關，讓台灣走向國際。

    周春米說，今天大家走出來，就是拜託鄉親在12月18日能積極站出來，四個公投案是攸關台灣經濟、國貿、外交和能源非常重要的關鍵，我們要跟世界做生意、交朋友，也讓我們非核家園的政策能夠永續，也要讓三接站擔任能源的重要責任，而公投是人民非常重要的權利，但希望不要跟大選在一起，讓選民能在對事、對人上能夠清楚的選擇。

    潘孟安和周春米今天進行街頭宣講「四個不同意」。（記者陳彥廷攝）

    潘孟安和周春米今天進行街頭宣講「四個不同意」。（記者陳彥廷攝）

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