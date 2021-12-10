府院3巨頭12日齊聚力挺台南隊 黃偉哲帶頭宣講4個不同意

府院3巨頭齊聚力挺台南隊，台南市長黃偉哲今天再度呼籲民眾參加12日公投宣講會。（記者洪瑞琴攝）

2021/12/10 15:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕公投倒數黃金週由台南打頭陣，總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌都將在12日出席公投台南場，府院3巨頭首次在台南合體，同場用行動力挺「台南隊長」黃偉哲，4人前後上台針對公投案「四個不同意」宣講，說明國家政策方向，分析相關公投案對地方的影響，黃偉哲全力呼籲「台南隊站出來」，讓全台灣見證民主勝地台南的向心力。

「四個不同意，台灣行出去」黃偉哲表示，感謝蔡總統、賴副總統和蘇院長12日下午將首度在台南同台，親自向台南市民說明總統府和行政院捍衛國家政策走向的想法與初衷，「想一次見證府院3巨頭的風采，請別錯過這次機會」。

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黃偉哲近日持續積極站街頭、深入菜市場向民眾宣講「四個不同意」，黃偉哲12日上台則會針對「南電南用」等台南產經相關需求，向民眾闡述台南人為何要支持公投案「四個不同意」的立場，力邀民眾12日相揪到安平林默娘公園東側廣場參與。

據了解，「1212台灣隊站出來－台南場」將由蘇貞昌院長率先上場演講，接著由黃偉哲市長接棒演說「台南隊」對公投四案的立場，隨後則是賴副總統上台，最後由蔡總統壓軸，黃金陣容已讓許多支持者相當期待。

公投倒數黃金週由台南打頭陣，將於12日在林默娘公園舉辦，總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌「府院三巨頭」同框力挺「台南隊」。（記者洪瑞琴翻攝）

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