反萊豬公投沒提的事 朱敬一：若通過 台灣人得付出這些代價

中研院院士、經濟貿易權威朱敬一表示，若反萊豬公投通過，台灣不只要付出沉重的經貿成本，更可能影響美國等協防台灣的意願，「若中國犯台成功，將來台灣當然不會進口美國豬，只進中國豬。」（資料照）

2021/12/10 14:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕4大公投將在12月18日舉行投票，中研院院士、經濟貿易權威朱敬一表示，禁萊豬公投若通過，國際經濟貿易的制裁都還不是最嚴重的後果，而是萬一若降低美國協防台灣國安的意願，中國武力占台機率增加，並指出若中國犯台成功，「將來台灣當然不會進美國豬，只會進中國豬。」強調現在不是耍脾氣的時候。

朱敬一表示，WTO規定除非能夠提出科學理由，各國進口萊豬的殘留量都不能比國際食品法典委員會（CODEX）更嚴格，且所有食品檢驗都要依照科學理由，若沒有訴諸科學證據，若用公投否定WTO貿易規範，「像是只考一科，但卻在試卷塗鴉。」他說若沒有科學證據，就好比可主張A國產品的生產地「風水不佳」、B國產品的製造商「八字不好」，若是依據這些阿薩布魯（台語，意指亂七八糟、沒規矩、不合理）的理由要禁止進口，國際貿易環境將形同叢林，天下大亂還對小國更不利。

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朱敬一指出，歐盟之所以可以不甩CODEX規定，要求萊劑0檢出，這是因為歐盟經濟體規模龐大，確實有能力可以挑戰規則，也說當然所有國家都可以不甩「國際規範」，但要評估是否可以面對後果，他表示像是北韓擺明不遵守國際禁止核子武器擴散的規範，因此付出幾十年經濟制裁、經濟衰敝的代價。

「若台灣要禁止瘦肉精豬進口，我們打算付出什麼代價？公投題目卻完全沒有提到。」朱敬一說，如公投題目改為：「你是否同意台灣每年付出XX代價，全面禁止瘦肉精口」，例如XX是一千億美金，或是台積電生產晶片設備進口的某種不方便，或完全取消台灣人民赴美免簽，並強調如果大家都知道這其中要付出的成本，「你認為公投的結果會不會改變？」

不僅要面對經貿制裁，朱敬一指出，台灣國家安全與自由民主最大的威脅就是對岸中國，而全世界最能幫台灣抵抗對岸威脅的，就是美國，中國若要侵略、登陸、佔領台灣，事前衛星情報最淸楚的也是美國，而美英日法等國艦隊常態性的在台灣海峽航行，大概是中國武裝登陸最大的阻礙，他強調全球重要民主國家都珍惜台灣的自由民主體制，願意花這麼大力氣在台灣海峽航行，是否有必要用公投做出違反科學判準、違反 WTO國際規範的事，也指出若公投題目改成：「你是否同意以降低美、日軍艦巡邏台灣海峽頻率30%為代價，全面禁止瘦肉精豬肉進口？」民眾肯定會有不同的看法，並表示禁萊豬通過，或許會降低美國協防台灣的積極度，也許中國武力犯台的機率增加，「若中國犯台成功，將來台灣當然不會進口美豬，只會進口中國豬。」

朱敬一說，這次公投案不是耍脾氣的時候，也不喜歡萊劑的可能風險，但若要投票做避險，一定得問「避險成本是什麼？」他表示，不知道下檔風險的投資，不是好投資，「不知道下檔風險的投票，其實不是公投，而是運動。」

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