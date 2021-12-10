國際人權日 台南民進黨公投「三口組」推宣傳車掃街宣講

台南民進黨公投四個不同意「三口組」黃肇輝、蔡麗青、陳柏廷（右起），今啟動宣傳車掃街宣講。（記者萬于甄攝）

2021/12/10 12:12

〔記者萬于甄／台南報導〕12月10日是國際人權日，立委郭國文與公投不同意宣講「三口組」黃肇輝、蔡麗青及陳柏廷，今出動「四個不同意宣傳車」掃街，黃肇輝表示，除在路口、廟口及店口宣講外，本週公投投票前黃金週更要走入大街小巷，呼籲民眾投下四個不同意，捍衛台灣與自己的基本權利。

永康區市議員參選人黃肇輝表示，公投是一種人民可直接參與治理國家權利的方式，人民擁有公投權，就不應該放棄，尤其，公投能單純表達對於政策的意見，呼籲民眾不要放棄與忽視公投的人權。

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大北門區市議員參選人陳柏廷則說，4個公投案是對於生命權、國際合作經濟權的捍衛，為了保障不受核能輻射威脅、不受燃煤發電空污影響，公投就要投下不同意重啟核四、不同意遷離三接，更不需要全面禁止合乎國際食安標準的產品進口，投下四個不同意，保障基本人權。

安南區市議員參選人蔡麗青提到，透過公投表達民眾意見的民主成果，相當不容易，12月18日要為自己與下一代的未來，捍衛更多的基本人權。隨後，3人站上宣傳車，以沿街宣講放送方式，全面衝刺宣傳，希望讓更多民眾了解公投議題，12月18日投下四個不同意。

立委郭國文與公投不同意宣講「三口組」黃肇輝、蔡麗青及陳柏廷，今出動「四個不同意宣傳車」掃街，除在路口、廟口及店口宣講外，公投投票前黃金週要讓宣講走入大街小巷。（記者萬于甄攝）

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