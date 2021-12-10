為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台尼斷交 林飛帆籲用公投選票捍衛台灣

    「台灣隊站出來 遍地開花總動員」全國掃市場台北場10日在濱江市場登場，民進黨副秘書長林飛帆（中）、台北市黨部主委吳怡農（右）帶隊掃街，向攤商請託公投票投4個不同意。（記者廖振輝攝）

    「台灣隊站出來 遍地開花總動員」全國掃市場台北場10日在濱江市場登場，民進黨副秘書長林飛帆（中）、台北市黨部主委吳怡農（右）帶隊掃街，向攤商請託公投票投4個不同意。（記者廖振輝攝）

    2021/12/10 11:34

    〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨副秘書長林飛帆和民進黨台北市黨部主委吳怡農今天台北市濱江市場掃街呼籲公投投下4個不同意，林飛帆致詞時表示，尼加拉瓜與中華民國政府斷交是相當遺憾的事情，也反映出台灣在國際生存空間持續受到中國嚴重打壓；這次公投跟接下來台灣在國際社會是否可以爭取更多旁友有很大的關係，希望大家站出來投票，用選票捍衛台灣得來不易的外交、經貿、民主深化成果。

    公投進入倒數階段，民進黨舉行「台灣隊站出來，遍地開花總動員」全國掃市場活動，22個縣市的民進黨黨公職今天同步在菜市場拉票及發送文宣品，台北場則在濱江市場舉行。

    林飛帆表示，今天稍早大家有看到尼加拉瓜宣布與中華民國政府斷交，這是相當遺憾的事情，也反映出台灣在國際生存空間持續受到中國嚴重打壓，台灣處於艱難環境，外交人員很辛苦在前線跟世界各國做好打好關係的工作。

    林飛帆指出，這次公民投票，也跟接下來台灣在國際社會是否可以爭取更多朋友，爭取更多支持有很大的關係，希望大家站出來投票，用選票捍衛台灣得來不易的外交成果、經貿成果、能源轉型成果和民主深化的成果。

    吳怡農表示，今天再次看到中國政府的打壓，尼加拉瓜跟台灣斷交，這對我們來說是一個提醒，台灣國際處境仍然非常辛苦，所以在顧好人民健康安全前提下，要主動參與更多國際事務和國際貿易，這也是這次公投的意義，台灣面對這麼多挑戰，不要自我孤立，食品安全討論希望回到專業科學基礎，公投討論回到理性辯論，不要回到政黨鬥爭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    剛辦完外交活動就斷交！網友灌爆尼國大使館臉書 狠酸真心換絕情
    2021/12/10 11:29

    剛辦完外交活動就斷交！網友灌爆尼國大使館臉書 狠酸真心換絕情
    多名尼加拉瓜籍學生領台灣獎學金 各校將了解協助
    2021/12/10 11:25

    多名尼加拉瓜籍學生領台灣獎學金 各校將了解協助

    亞灣建設效應外溢 瑞隆商圈房價見3
    尼加拉瓜被策動與我國斷交 林昶佐怒批中國：幼稚又不負責任
    2021/12/10 11:21

    尼加拉瓜被策動與我國斷交 林昶佐怒批中國：幼稚又不負責任
    台尼斷交 羅致政：政務官該負的政治責任相信吳釗燮會扛起來
    2021/12/10 11:00

    台尼斷交 羅致政：政務官該負的政治責任相信吳釗燮會扛起來

    京站12/10推12元瘋搶美食抽抽樂
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播