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    首頁　>　政治

    台尼斷交 羅致政：台灣外交有進展、中國顏面掛不住反制

    尼加拉瓜宣布與我國斷交，民進黨立委羅致政對此表示，近期台灣外交關係有所進展，讓中國顏面掛不住，不排除因此在這時候反制。（資料照）

    尼加拉瓜宣布與我國斷交，民進黨立委羅致政對此表示，近期台灣外交關係有所進展，讓中國顏面掛不住，不排除因此在這時候反制。（資料照）

    2021/12/10 11:00

    〔記者簡惠茹／台北報導〕尼加拉瓜當地時間週四宣布與我國斷交，民進黨立委羅致政對此表示，近期台灣外交關係有所進展，讓中國顏面掛不住，不排除因此在這時候反制。對於國民黨團總召費鴻泰批評外交部長吳釗燮是「斷交部長」，應該知所進退，羅致政指出，政務官該負的政治責任相信吳釗燮會扛起來，現在最重要的還是鞏固邦交的工作。

    羅致政表示，尼加拉瓜近來總統大選剛結束，應是國內外政局發生變化後所做的倉促決定，由於選舉過程出現很多爭議，美歐等許多民主國家不承認尼加拉瓜選舉結果，尼加拉瓜也主動退出美洲國家組織，國際社會對他們有微詞，西方國家不認同下，導向跟威權國家包括中國在內求得認同或援助，也是重要考量與台灣斷交的原因之一，很遺憾這樣斷交事件發生，希望外交部全力鞏固其他邦交國。

    羅致政指出，中國想挖台灣邦交國這是確定的，但爭取、奪取邦交的時間點與對象，中國通常會挑一個可以扳回一城的時間點，最近台灣跟歐洲國家有很多外交進展，讓中國顏面掛不住，包括波海三國到台灣訪問，很多國家發表友台立場，這兩天民主峰會在美國舉行，台灣有代表參加，但是中國被排除在外，因此也不排除這是對台灣參與民主峰會的反制。

    媒體詢問，國民黨團主張外交部長吳釗燮應該知所進退、應該要下台？羅致政表示，吳釗燮是政務官，他在這方面很努力，政務官該負的政治責任相信他會扛起來，不管怎麼樣，現在最重要的還是鞏固邦交的工作。

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