多名尼加拉瓜籍學生領台灣獎學金 各校將了解協助

台大目前有4位尼加拉瓜籍學生，校方說明，其中1人領外交部台灣獎學金。（資料照）

2021/12/10 11:25

〔記者林曉雲／台北報導〕尼加拉瓜突然宣布與我國斷交，在我國留學的尼加拉瓜學生受關注。教育部統計目前有91名在台尼國學位生，台大校方今天說明，台大有4名尼加拉瓜籍學生，其中3人為大學部學生，1人為碩士班學生，其中1人領有外交部台灣獎學金。

台大校方表示，在這4名尼國學生中，1人目前領有外交部台灣獎學金，另3人的情況，其中1人在下學期應可以順利畢業，1人為僑生身份，1人目前讀碩士班、為在職生。

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台大校方強調，對於目前領取台灣獎學金的尼加拉瓜學生，會再進一步了解其狀況之後，給予必要之協助。

國立台灣師範大學校方今天說明，台師大共有9名尼加拉瓜籍學生，其中國語教學中心有8名尼加拉瓜籍華語生，均領取由我國外交部提供的「台灣獎學金」，有關受獎生的後續情形，會依照外交部的決議及來函辦理。

台師大校方表示，尼加拉瓜籍學位生另有1人，則正領取台師大提供的外國學生獎學金，若尼加拉瓜籍華語生及學位生向學校提出特殊需求，學校會盡量予以照顧。

國立政治大學目前有6名尼國外籍生，校方表示，學校將先行了解學生狀況，部分領有政府獎助學金之學生，校方會盡量協助學生，以完成學業。

銘傳大學共有10名尼加拉瓜學生，校方強調會協助了解學生續讀意願，提供學費上的幫助、協助申請簽證、協助確認是否有校內打工之機會等，若學生選擇離校或離台，也會提供各項事務處理的相關諮詢，必要時會聯繫導師偕同輔導，盡可能幫助學生在各方面的需求。

國立台灣科技大學表示，台科大有9名尼加拉瓜學生，5名領有台灣獎學金，校方會先聯繫學生了解狀況，再給予協助。

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