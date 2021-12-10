中市六合里得跨里投公投票 議員質疑市府別有用心

民進黨市議員賴佳微批市府將公投投票所改設在篤行國小。（賴佳微提供）

2021/12/10 10:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離12月18日公投投票不到10天，中市民進黨市議員賴佳微表示，北區六合里長期都在保安宮投票，方便長輩走路即可前往，這次卻因故設在1公里外跨里的篤行國小，市府不尊重在地意見，北區六合里是區內唯一有民進黨籍里長的里，市府更換投票地點卻罔顧在地意見，讓民眾質疑有政治考量。

台中市北區區公所表示，因疫情影響，原訂於8月28日舉辦的「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投案，延至12月18日舉辦，北區六合里投開票所慣例設置於轄內保安宮，由於此次公投日適逢保安宮舉行廟會活動，公所尋覓適宜處所調整至篤行國小辦理，對於此次六合里投開票所調整異動，北區公所已製作公告，配合里長張貼於里內各處，提醒鄉親投開票所更動。

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民進黨市議員賴佳微今天表示，投票所的設置距離，牽涉到當地居民投票的便利性，進而影響到投票率，而北區六合里長期都在保安宮方便長輩走路即可前往投票，這次卻因故設在一公里外跨里的篤行國小，有政治考量。

賴佳微表示，六合里的長輩很多，過去的投票習慣很大比例都是走路到里內的保安宮就近投票。這次保安宮因故無法出借，但市府更換投票所地點卻不以里內為主，而是選擇離原來保安宮位置一公里遠的篤行國小，讓近期收到通知單的長輩紛紛大喊不便。而六合里里長是目前北區內唯一民進黨籍的里長，不免讓人質疑市府的地點選擇是否別有用心。

賴佳微進而指出，投票所的設置地可以很多元，北區內就有不少是以空地、空屋、教會、甚至私人的會議室來做為投票所，所以六合里內要找到替代方案一定不是很困難的。

賴佳微表示，更早在1個多月前六合里里長陳豐誠即向市府提供一些里內或鄰近可以替代的場所，但市府卻沒有任何回應，投票所設置出現變更這麼重大的事情應該要與在地充分先做好溝通，而不是自己先選好而不尊重當地民意。

賴佳微強調，現在里內長輩都紛紛埋怨市府，認為搭乘大眾運輸工具至篤行國小本身就很困難。走路更是讓行動不便的長輩卻步，投票意願大減，市府應對此事負責。

市議員賴佳微指以往投開票都設北區保安宮，此次公投卻改設他處。（賴佳微提供）

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