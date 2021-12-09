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    首頁　>　政治

    國民黨：民進黨幾乎失去基本道德底線

    國民黨文傳會主委凌濤抨擊，網路瘋傳台積電創辦人張忠謀表態公投假圖卡，綠營立委跟進PO出假消息，民進黨為公投爛招用盡，幾乎失去基本的道德底線。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨文傳會主委凌濤抨擊，網路瘋傳台積電創辦人張忠謀表態公投假圖卡，綠營立委跟進PO出假消息，民進黨為公投爛招用盡，幾乎失去基本的道德底線。（資料照，記者張嘉明攝）

    2021/12/09 23:10

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會主委凌濤今（9）日抨擊，網路瘋傳台積電創辦人張忠謀表態公投假圖卡，綠營立委跟進PO出假消息，民進黨為公投爛招用盡，張忠謀先前替疫苗奔走還不夠，現在還得遭綠營吃「政治豆腐」，民進黨為了挽救公投的頹勢，幾乎失去基本的道德底線。

    凌濤指出，「台灣事實查核中心」早在8日就指出，網傳圖卡是張忠謀11月13日參加在總統府舉行的APEC記者會，當天確實有被問到公投立場時，但張忠謀並沒有表態。

    凌濤表示，民進黨立委許智傑在今天下午約莫6點發出貼文，隨後刪除該文，但從截圖內容可見，貼文不僅有假圖卡，還寫下「張忠謀沉痛呼籲」的假訊息，他要質問許智傑，是否故意無視相關澄清報導，為選舉刻意散布假消息？

    凌濤指出，許智傑過去就有消費他人的劣跡，身為高雄立委，卻用高雄大火事件為陳柏惟祈福，企圖為罷免案造勢，這次又消費張忠謀，堪稱「消費達人」。

    凌濤抨擊，民進黨以網軍治國的方式早已使得民怨沸騰，現在又發生民代散播不實消息，惡意操縱風向、混淆視聽的事件，如今許智傑PO假貼文已東窗事發，但依照民進黨以往不知悔改的卸責態度，切莫又拿助理或小編來當擋箭牌！

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