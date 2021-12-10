國民黨號召1212上街頭 費鴻泰：遵守指揮中心指示

國民黨團10日撐起充氣粉紅豬，在議場前舉辦「1212上街頭 4個都同意 臺灣更美麗」活動行前記者會，呼籲公投案四個都同意，台灣更美麗。（記者劉信德攝）

2021/12/10 12:29

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團全體立委上午在議場前開記者會宣傳「1212上街頭，4個都同意、台灣更美麗」活動，預告12日國民黨將與民團在自由廣場集結遊行，號召大家上街頭，讓無能政府知道人民的意見，對於雙北疫情出現變化，費說，一切遵守指揮中心指示。

費鴻泰指著現場道具豬說，「這是可愛的台灣豬」，希望大家都能吃台灣豬、健康豬、不含萊克多巴胺的豬，12日民團跟中國國民黨將在自由廣場集結遊行，4項公投就是「同意」，越簡單、越健康。

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費鴻泰表示，沒有任何國家的行政首長會說豬吃萊克多巴胺好像人吃保健食品，還睜眼說瞎話說三接沒有蓋在藻礁上，這個政府沒什麼好期盼的，因此要號召大家上街頭，讓無能政府知道人民的意見。

費鴻泰還預告，下週五晚上6點將在自由廣場舉辦民主之夜，守夜直到投票為止，用決心、行動告訴國人和世界各國，我們是民主國家，告訴昏庸政府我們要愛護健康、環境，更要守護公投綁大選的民主真諦。

針對有民進黨立委轉傳台積電創辦人張忠謀表態「四個不同意」的假圖卡，費鴻泰說，原預計下週開記者會宣布民進黨10大奧步，這是其中一項，張忠謀曾4度代表中華民國參加APEC，今年被問及公投意見也說「不談」，社會大眾應該尊重，不要造成張忠謀困擾，更不能污衊，希望民進黨、總統下令NCC查辦假消息，中選會主委也有責任、義務查假消息來源。

針對雙北疫情出現變化，費鴻泰說，一切尊重中央流行疫情指揮中心的決定，如果恢復三級，也會遵守指示，呼籲指揮中心，不要輕忽疫情，發條鬆了要趕快想辦法。

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