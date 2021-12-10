為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨號召1212上街頭 費鴻泰：遵守指揮中心指示

    國民黨團10日撐起充氣粉紅豬，在議場前舉辦「1212上街頭 4個都同意 臺灣更美麗」活動行前記者會，呼籲公投案四個都同意，台灣更美麗。（記者劉信德攝）

    國民黨團10日撐起充氣粉紅豬，在議場前舉辦「1212上街頭 4個都同意 臺灣更美麗」活動行前記者會，呼籲公投案四個都同意，台灣更美麗。（記者劉信德攝）

    2021/12/10 12:29

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團全體立委上午在議場前開記者會宣傳「1212上街頭，4個都同意、台灣更美麗」活動，預告12日國民黨將與民團在自由廣場集結遊行，號召大家上街頭，讓無能政府知道人民的意見，對於雙北疫情出現變化，費說，一切遵守指揮中心指示。

    費鴻泰指著現場道具豬說，「這是可愛的台灣豬」，希望大家都能吃台灣豬、健康豬、不含萊克多巴胺的豬，12日民團跟中國國民黨將在自由廣場集結遊行，4項公投就是「同意」，越簡單、越健康。

    費鴻泰表示，沒有任何國家的行政首長會說豬吃萊克多巴胺好像人吃保健食品，還睜眼說瞎話說三接沒有蓋在藻礁上，這個政府沒什麼好期盼的，因此要號召大家上街頭，讓無能政府知道人民的意見。

    費鴻泰還預告，下週五晚上6點將在自由廣場舉辦民主之夜，守夜直到投票為止，用決心、行動告訴國人和世界各國，我們是民主國家，告訴昏庸政府我們要愛護健康、環境，更要守護公投綁大選的民主真諦。

    針對有民進黨立委轉傳台積電創辦人張忠謀表態「四個不同意」的假圖卡，費鴻泰說，原預計下週開記者會宣布民進黨10大奧步，這是其中一項，張忠謀曾4度代表中華民國參加APEC，今年被問及公投意見也說「不談」，社會大眾應該尊重，不要造成張忠謀困擾，更不能污衊，希望民進黨、總統下令NCC查辦假消息，中選會主委也有責任、義務查假消息來源。

    針對雙北疫情出現變化，費鴻泰說，一切尊重中央流行疫情指揮中心的決定，如果恢復三級，也會遵守指示，呼籲指揮中心，不要輕忽疫情，發條鬆了要趕快想辦法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨：民進黨幾乎失去基本道德底線
    2021/12/09 23:10

    國民黨：民進黨幾乎失去基本道德底線
    酸公投是今昔蔡英文對決 朱立倫：民進黨台灣隊專門跟人民作對
    2021/12/09 22:13

    酸公投是今昔蔡英文對決 朱立倫：民進黨台灣隊專門跟人民作對

    揭密！《亞昕喜徠登》致富置產學
    「公投金剛2號」宣傳車上路 黃健庭︰喚醒人民對抗民進黨
    2021/12/09 11:05

    「公投金剛2號」宣傳車上路 黃健庭︰喚醒人民對抗民進黨
    公布1212秋鬥規劃、1218公投街訪 國民黨︰蔡英文要出來回應
    2021/12/09 10:35

    公布1212秋鬥規劃、1218公投街訪 國民黨︰蔡英文要出來回應

    Sony歲末感謝祭 超值開跑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播