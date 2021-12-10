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    催公投「不同意」票 民進黨新北市黨部掃菜市場

    民進黨新北市黨部衝刺公投，今（10）天一早邀請在地民意代表在板橋埔墘、興隆市場進行菜市場掃街宣講。（新北市黨部提供）

    民進黨新北市黨部衝刺公投，今（10）天一早邀請在地民意代表在板橋埔墘、興隆市場進行菜市場掃街宣講。（新北市黨部提供）

    2021/12/10 15:50

    〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市黨部衝刺公投，今（10）天一早在板橋埔墘、興隆市場進行菜市場掃街宣講活動，市黨部主委何博文、立法委員張宏陸、新北市議員王淑慧等人一同出席宣傳「四個不同意・台灣更有力」，呼籲市民投下四張不同意票，守護台灣永續發展。

    何博文表示，食安是民進黨政府最重視的事情之一，美國豬肉的養殖過程與規範都符合國際標準，有科學根據，並無安全疑慮。台灣若要與國際經貿接軌，遵照國際標準是基本條件。希望大家一起投下「不同意」，拒絕污名化美國農畜產品，傷害台灣的經濟發展。

    與新北市牽連最深的核四重啟問題，何博文說，核四是一台設計老舊、問題眾多的拼裝車，在馬政府時期早已封存，現在國民黨大開倒車，硬要重啟核四，不顧核廢料問題，置400萬新北市民安全於險境。

    何博文說，中油第三天然氣接收站遷移問題，民進黨政府已盡最大努力，在生態保育與經濟發展間取得雙贏。而新北市人口密集度高，投開票所集中且人數眾，若重回 2018 年公投綁大選的老路，恐怕會拖垮選務。

    何博文強調，與民眾面對面溝通，共同深入議題，是民主最珍貴的一面。4項公投攸關台灣經貿發展、環境安全、能源轉型，以及民主深化，希望大家一起投下「四個不同意」，讓台灣永續發展更有力。

    民進黨新北市黨部衝刺公投，今（10）天一早邀請在地民意代表在板橋埔墘、興隆市場進行菜市場掃街宣講活動。（新北市黨部提供）

    民進黨新北市黨部衝刺公投，今（10）天一早邀請在地民意代表在板橋埔墘、興隆市場進行菜市場掃街宣講活動。（新北市黨部提供）

    民進黨新北市黨部衝刺公投，今（10）天一早邀請在地民意代表在板橋埔墘、興隆市場進行菜市場掃街宣講活動。（新北市黨部提供）

    民進黨新北市黨部衝刺公投，今（10）天一早邀請在地民意代表在板橋埔墘、興隆市場進行菜市場掃街宣講活動。（新北市黨部提供）

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