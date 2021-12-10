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    譴責尼加拉瓜與我斷交 朱立倫：對中共長期打壓強烈遺憾

    國民黨主席朱立倫今天到基隆宣講四大公投案，呼籲基隆鄉親12月18日出來投票，投下四個同意票，讓台灣更美麗。（記者俞肇福攝）

    國民黨主席朱立倫今天到基隆宣講四大公投案，呼籲基隆鄉親12月18日出來投票，投下四個同意票，讓台灣更美麗。（記者俞肇福攝）

    2021/12/10 17:53

    〔記者俞肇福／基隆報導〕尼加拉瓜今天（10日）二度宣布與我國斷交，與中國建交。國民黨主席朱立倫批評，「嚴正譴責尼加拉瓜與我斷交」，尼加拉瓜政府背信忘義，不顧台灣長期協助與支持，令國人深感憤怒；對於對岸的中共長期以來打壓我國國際的空間，表示強烈的遺憾。朱立倫強調，中華民國是主權國家，中華民國民主自由，這是國民黨一向堅持捍衛的，我們會永遠的捍衛中華民國、捍衛我們的民主自由。

    朱立倫說，對兩岸關係，我們還是堅持主張，要以對話代替對抗，要用善意的交流取代惡意的傷害。任何傷害兩岸人民情感的，只會造成兩岸關係的倒退。我們還是再一次的呼籲，用善意的交流對話，取代惡意的對抗或者傷害。唯有這樣的方式，我覺得兩岸才能夠走向正循環，才能夠化解這些所有的隔閡，這是我們所堅持的。

    對於明天舉行的海峽論壇，記者詢問朱立倫是否會照常出席，線上視訊會議參與？朱立倫說：「事實上我並沒有出席，而是我們事前就有說，我們會以一個錄影的方式表達祝賀。所以前天的時候，我們已經把賀詞錄製完成，昨天已經送給大會。」

    朱立倫說，我們還是強調一件事，就是我們支持所有民間交流的平台，透過民間的交流、透過民間的對話，對台灣人民最有利，對台生、台胞或者台商，在大陸工作的朋友，或在台灣的陸生、陸配等等，都能夠有正面的幫助。民間的交流，不要因為任何原因而中斷，但是我們該堅持的政治立場，我們永遠堅持。

    國民黨主席朱立倫今天到基隆宣講四大公投案，呼籲基隆鄉親12月18日出來投票，投下四個同意票，讓台灣更美麗。（記者俞肇福攝）

    國民黨主席朱立倫今天到基隆宣講四大公投案，呼籲基隆鄉親12月18日出來投票，投下四個同意票，讓台灣更美麗。（記者俞肇福攝）

    國民黨主席朱立倫今天到基隆掃街宣講四大公投案，呼籲基隆鄉親12月18日出來投票，投下四個同意票，讓台灣更美麗。（記者俞肇福攝）

    國民黨主席朱立倫今天到基隆掃街宣講四大公投案，呼籲基隆鄉親12月18日出來投票，投下四個同意票，讓台灣更美麗。（記者俞肇福攝）

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