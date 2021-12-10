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    首頁　>　政治

    台尼斷交 陸委會：北京以金錢利益惡意強奪我邦交國

    針對北京當局宣布與尼加拉瓜建交，陸委會強烈譴責中共當局以金錢利益惡意強奪我邦交國。（資料照）

    針對北京當局宣布與尼加拉瓜建交，陸委會強烈譴責中共當局以金錢利益惡意強奪我邦交國。（資料照）

    2021/12/10 16:38

    〔記者鍾麗華／台北報導〕針對北京當局宣布與尼加拉瓜建交，陸委會強烈譴責中共當局以金錢利益惡意強奪我邦交國、粗暴打壓台灣的國際交往與生存空間、破壞台海和平穩定基礎。對於對岸一再惡意挑釁，我政府將堅定捍衛國家主權尊嚴與民主自由，台灣更不會屈服妥協。

    陸委會強調，中共當局不僅是造成當前台海情勢低盪緊張的源頭，其專制政權虛偽、兩面本質，強勢侵犯台灣及他國主權安全的掠奪野心，已嚴重威脅區域和平及國際格局，更危害民主自由價值體系，絕非全球秩序的負責任行為者，此為國際公認事實。

    陸委會表示，北京方面以「一個中國原則」謬論、加大對台外交軍事打壓與經濟脅迫，威逼我屈從其錯誤政治主張，更反映出其面臨內外部治理困境下，藉此惡劣行徑轉移焦點並打擊民主臺灣的決策誤判，勢將面對嚴重的反噬後果。

    陸委會聲明，北京當局是兩岸關係與區域安全的破壞者，必須立即停止挑釁愚昧作為。中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，台灣人民只會更加團結，絕不可能接受其任何圖謀不軌的主張。我們也呼籲國際社會正視中共正在進行的戰略擴張與掠奪行徑，我政府將持續自我防衛及維護台海和平，堅守總統「四個堅持」底線，並與國際社會深化合作，妥慎應處當前情勢。

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