三大方向推動台灣成經濟日不落國 賴清德：進軍全球太空產業

總統賴清德今天宣誓就職並發表就職演說。他指出，台灣是全球民主供應鏈關鍵，他將以3大方向推動台灣發展、做世界繁榮的推手。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 11:51

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全文》賴清德總統就職演說 打造民主和平繁榮的新台灣

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天宣誓就職，以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說。他指出，台灣是全球民主供應鏈關鍵，他將以3大方向推動台灣發展、做世界繁榮的推手，包含全力推動台灣成為「人工智慧之島」；讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，並進軍全球太空產業；積極佈局全球布局全球，行銷全世界，讓台灣成為經濟日不落國。

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賴清德表示，台灣需要世界，世界也需要台灣！台灣不只是打開世界的大門，台灣已經走到世界舞台的中心，展望未來世界，半導體無所不在，AI浪潮席捲而來；現在的台灣，掌握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，影響世界經濟發展，以及人類生活的幸福與繁榮。

賴清德指出，中華民國的未來由2300萬人民共同決定，我們決定的不只是我們國家的未來，也是全世界的未來，我們要走對的路，產業要大展身手，做世界繁榮的推手，讓台灣每前進一步，世界就向前一步，他在行政院長、副總統任內到全國各地拜訪，了解台灣產業的潛力和需求，未來，政府會跟產業界密切合作，把握3大方向，推動台灣的發展。

首先是「前瞻未來，智慧永續」。賴清德主張，面對氣候危機，必須堅定地落實2050淨零轉型；面對全球智慧化挑戰，我們站在半導體晶片矽島的基礎上，將全力推動台灣成為「人工智慧之島」，促成人工智慧產業化，加速人工智慧的創新應用，並讓產業人工智慧化，用人工智慧的算力，來提升國力、軍力、人力和經濟力。

賴清德表示，我們也必須發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型，以及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型，追求包容性成長，打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。除了投資新創，培育新世代隱形冠軍之外，無論是量子電腦、機器人、元宇宙，或精準醫療，各領域的前瞻科技，我們也都要大膽投資，讓年輕人可以追逐夢想，也確保台灣在未來世界的領先地位。

第二個方向是「競逐太空，探索海洋」，賴清德表示，我們立定目標，要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。我們更發揮海洋國家的優勢，投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力。我們要讓台灣的經濟與產業，往更多面向發展，無遠弗屆。

第三個方向是「布局全球，行銷全世界」。賴清德指出，台灣已經申請加入CPTPP，我們會積極爭取加入區域經濟整合；跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化貿易夥伴關係；並解決碳關稅問題，進一步開拓發展空間，也要站穩全球供應鏈的關鍵地位，把握地緣政治變化帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。

賴清德掛保證說，各行各業有雄心壯志、追求頂尖，政府也有決心鼎力相助，讓台灣的產業能夠立足台灣、布局全球、行銷全世界，台灣絕對有能力，成為「經濟日不落國」，無論太陽從哪裡升起，都可以照到台灣的企業，造福當地的發展，也讓台灣人民能夠有更富足的生活。

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