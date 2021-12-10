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    尼加拉瓜與我斷交 國防部：2位就讀尼國軍校生已返台

    尼加拉瓜政府與台灣宣布斷交，我國2位就讀尼加拉瓜軍校的軍校生，已於日前返台接受寒假訓練，後續將安排回原派訓學校接續就讀。圖為外交部大門外媒體聚集，現場氣氛詭譎。（記者田裕華攝）

    尼加拉瓜政府與台灣宣布斷交，我國2位就讀尼加拉瓜軍校的軍校生，已於日前返台接受寒假訓練，後續將安排回原派訓學校接續就讀。圖為外交部大門外媒體聚集，現場氣氛詭譎。（記者田裕華攝）

    2021/12/10 16:18

    〔記者吳書緯／台北報導〕尼加拉瓜今無預警宣布和我國斷交，我外交部聲明表示，即日起終止兩國外交關係，並全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。國防部今天下午表示，我國2位就讀尼加拉瓜軍校的軍校生，已於日前返台接受寒假訓練，後續將安排回原派訓學校接續就讀。

    中華民國和尼加拉瓜在1930年至1985年、1990年至2021年有官方外交關係，兩國各項交流密切。

    在軍事交流方面，兩國均有互相派駐武官，歷年來雙邊軍方高層多有互訪，例如退輔會主委馮世寬於2017年擔任國防部長期間，出席尼加拉瓜建軍閱兵典禮，並與尼加拉瓜三軍總司令阿比烈斯上將簽署《中華民國政府與尼加拉瓜共和國政府間軍事交流暨合作瞭解備忘錄》，兩國軍人、軍校生亦赴對方國家留學、派訓。

    針對斷交後，我國與尼加拉瓜的軍校學生後續如何處置，國防部今表示，我國就讀尼加拉瓜軍校學生共2員，已於日前返台接受寒假訓練，後續將安排回原派訓學校接續就讀。

    據了解，2位派赴尼加拉瓜軍校的學生均為海軍官校的同學，而我國目前三軍官校，僅有海軍官校會不定期選派學生至尼加拉瓜軍校就讀，陸軍和空軍官校則並不會派學生去尼加拉瓜軍校進行交換。

    至於尼加拉瓜就讀我國軍校學員（生），國防部表示，後續配合外交部政策辦理。

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