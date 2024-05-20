520新內閣上路 教育部長鄭英耀正式就任

新任教育部長鄭英耀今日就任。（資料照）

2024/05/20 11:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕總統賴清德今正式就職，內閣團隊也走馬上任，教育部稍早也發布訊息指出，新任教育部長鄭英耀、政務次長張廖萬堅、葉丙成也於今日就任，開啟新時代。

鄭英耀為國立政治大學教育研究所博士，曾任國立中山大學校長、國立中山大學教育研究所講師、副教授、教授（曾兼任行政副校長、社會科學院院長、學務長、教育研究所所長）、嘉義縣竹崎鄉光華國民小學教師、國立高雄師範學院助教等。

請繼續往下閱讀...

此外，也曾任世界教育研究學會（WERA）創會會員及理事、全球華人創造力學會（GACC）理事長、台灣教育研究學會（TERA）創會理事長、高雄市政府教育局局長、社團法人台灣產學策進會理事長、財團法人高等教育評鑑中心基金會董事、財團法人工業技術研究院董事、財團法人中山學術研究基金會董事、教育部顧問兼創造力教育領域召集人等職。

張廖萬堅則為東海大學EMBA高階經營管理碩士在職專班碩士，曾任台中市議會（省轄市）第14屆、第15屆、第16屆議員、台中市議會（直轄市）第1屆、第2屆議員及第9屆、第10屆立法委員等職。

葉丙成為美國密西根州立大學電子工程與電腦科學系博士，曾任國立台灣大學助理教授、副教授、教授、國立台灣大學創新設計學院副院長及社團法人中華民國無界塾創新教育協會理事長等職。

新任教育部長鄭英耀、政務次長張廖萬堅、葉丙成於今日就任。（記者楊綿傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法