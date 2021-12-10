被問與尼加拉瓜金錢外交 中國外交部急撇清

北京宣佈與尼加拉瓜復交，中國外交部今天的例行記者會上，有媒體問到，中方是否給予尼國經濟援助？相關金額和規模將有多大？對此，中國外交部發言人汪文斌回應稱，中尼復交是政治決策，絕不是交易籌碼。（法新社資料照）

2021/12/10 17:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕北京宣布與尼加拉瓜復交，中國外交部今天的例行記者會上，有媒體問到，中方是否給予尼國經濟援助？相關金額和規模將有多大？對此，中國外交部發言人汪文斌回應稱，中尼復交是政治決策，絕不是交易籌碼，不過，中尼復交為兩國關係發展開闢了廣闊前景。

針對北京當局宣布與尼加拉瓜建交，陸委會強烈譴責中共當局以金錢利益惡意強奪我邦交國、粗暴打壓台灣的國際交往與生存空間、破壞台海和平穩定基礎。對於對岸一再惡意挑釁，我政府將堅定捍衛國家主權尊嚴與民主自由，台灣更不會屈服妥協。

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汪文斌稱，尼國決定同中國復交是出於對一個中國原則的認同，是一項政治決斷，沒有任何經濟前提。中方高度讚賞尼方的立場。同時，中尼複交為兩國關係發展開闢了廣闊前景。兩國將在堅持一個中國原則基礎上全面開展互利合作，雙方將加強各層級交往，不斷增進互信，積極開展抗疫合作，同時充分發揮互補優勢，積極推進務實合作和各領域交流。

被問到中方對目前仍然和台灣保持所謂「外交關係」的國家有何評論？汪文斌回應稱，中方相信，這些國家遲早會同中國建立或恢復正常的外交關係，「這只是時間問題」。

中國國台辦發言人馬曉光則透過新聞稿稱，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，我們讚賞有關國家順應大勢，支援中國的統一事業，歡迎所剩無幾的若干個台所謂「邦交國」認清大勢，早日站到歷史正確的一邊。

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