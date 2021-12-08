民主峰會12/9登場 白宮高層曝台灣受邀原因！

台灣受邀參加美國舉辦的民主峰會，各界關注。（路透檔案照）

2021/12/08 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國將於12月9日至10日召開首屆全球民主峰會，美國白宮7日召開民主峰會背景說明電話會議。當中白宮行政高層就提到邀請台灣參加這次峰會的原因，強調台灣可以對民主高峰會的目標做出有意義承諾。

台灣受邀出席民主峰會，引發各界熱議，也讓中國氣噗噗指責美國沒有資格舉辦所謂民主峰會。根據白宮7日召開的民主峰會背景說明會內容，負責簡報說明的白宮行政高層表示，此次峰會是提供民主國家領導人一個平台，互相傾聽、討論各自面對的挑戰和機會，希望能達成「加強民主和反威權」、「打擊貪腐」、「促進人權福祉」這三大目標。

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美國在台協會（AIT）今天（8日）特地分享其中一段記者問到為何邀請台灣出席民主峰會的內容，白宮高層回應表示，「我們視台灣為領先的民主政體，台灣在促進更為透明、反應敏捷與充滿活力的民主方面擁有豐富經驗，也是一個非常有力的範例。我們也視台灣為防堵假訊息的最佳實踐，台灣並善於利用新興科技提升政府治理的透明度與快速反應。這就是我們看待台灣這次參與民主高峰會的意義。」

白宮強調，「台灣參與民主峰會是基於台灣關係法、美中三個聯合公報與對台六項保證為指引的『一個中國』政策。我們認為台灣可以對民主高峰會的目標作出有意義承諾，包括防範威權主義、打擊貪腐與促進國內外人權目標等。因此，這就是為何台灣在本次高峰會上被賦予如此角色。」

這次我方將由行政院政務委員唐鳳和駐美代表蕭美琴代表台灣與會，我國外交部今天表示，唐鳳將發表國家聲明（national statement），並擔任「科技與民主」場次與談人，據悉，唐鳳已錄製好這3分鐘的國家聲明，待主辦單位公布後，我方也將立即公布唐鳳3分鐘談話的完整資訊。

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