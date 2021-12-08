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    首頁　>　政治

    蔡總統致賀德國新總理 盼台德關係更友好

    德國社民黨副總理蕭茲（左）於12月8日接任新總理。（法新社）

    德國社民黨副總理蕭茲（左）於12月8日接任新總理。（法新社）

    2021/12/08 18:25

    〔記者呂伊萱／台北報導〕德國國會今天（8日）正式選出社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）擔任聯邦總理，並完成籌組德國新政府。外交部今天表示，我國對舒爾茲總理及德國新政府表達誠摯祝賀。外交部已訓令駐德代表處，第一時間將蔡總統的賀函轉致給德國新總理，期許台德關係更加友好密切。

    德國「紅綠燈聯盟」（社民黨、綠黨、自民黨）於12月7日完成簽署聯合執政協議，德國國會並於8日正式選出社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）擔任聯邦總理。這是德國聯邦史上首度三黨聯合執政，

    外交部今天表示，德國9月26日完成國會選舉後，我駐德代表處旋即致函相關議員表達祝賀。蕭茲順利獲選聯邦總理並籌組德國新政府，外交部也訓令駐德代表處，第一時間將蔡總統的賀函轉致給德國新總理，期許台德關係更加友好密切。

    外交部說，台德共享自由、民主、人權、法治等核心價值，近年來雙邊實質關係穩定發展，近5年來簽定12項合作備忘錄，在科技合作、能源轉型、互換駕照、金融監督、航空服務等領域廣泛合作。

    外交部強調，德國新政府在其聯合執政協議中特別提到，支持民主台灣實質參與國際組織，以及台海現狀的改變僅能透過和平方式並在兩岸同意下進行。外交部指出，德國新政府充分展現對台灣的友善立場，我國衷心期盼在既有的穩固良好基礎上，與德國進一步拓展台德雙邊在各領域的交流合作，共同促進互惠互利的和平繁榮與永續發展。

    德國社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）以及自由民主黨（FDP）7日簽署聯合執政協議。（美聯社）

    德國社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）以及自由民主黨（FDP）7日簽署聯合執政協議。（美聯社）

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