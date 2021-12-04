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    抗中、防疫、遏止氣候變遷《BBC》揭德國新總理上任後要務

    德國總理梅克爾（右）即將卸任，社民黨現任副總理蕭茲（左）將於12月8日接任總理。（法新社）

    德國總理梅克爾（右）即將卸任，社民黨現任副總理蕭茲（左）將於12月8日接任總理。（法新社）

    2021/12/04 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）即將卸任，新總理將由社民黨現任副總理蕭茲（Olaf Scholz）接棒，同時，社民黨（Social Democrats）、自民黨（Free Democrats）、與綠黨（The Greens）將組成聯盟共同執政，而《BBC》也揭櫫了新政府應率先處理的要務。

    根據英媒《BBC》報導，德國社民黨的代表色是「紅色」，支持「公平社會」的理念；自民黨則以「黃色」為代表，擁護「產業貿易」，將與綠黨共組「紅綠燈聯盟」（traffic light coalition），而蕭茲將於12月8日宣誓就職，成為下任德國總理。

    德國正處於第4波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情高峰期，人民生活遭遇許多更加嚴格的限制。而《BBC》分析，若新政府想在執政上取得建樹，建立更公平且自由的德國，則必須將應對「氣候變遷」做為第一要務。

    「紅綠燈聯盟」打擊氣候變遷的計劃有3點，第一，在2030年前加速淘汰煤炭，修正先前2038年中止使用煤炭的目標；第二，2030年前，全國應有80%電力，使用可再生能源；第三，2030年時，德國路上至少應有1500萬輛電動車。

    針對社會改革部分，德國每小時最低工資應提高至12歐元（約新台幣376元）；而家長每月的育兒津貼（Kindergeld），也將由原本依照父母收入決定金額的做法，改成每位孩童每月皆普發500歐元（約新台幣1.5萬元）。

    至於外交政策上，回應中國及俄羅斯的態勢應會稍微增強，而綠黨籍準外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前受訪時則指出：「（德國）身為歐洲民主國家，同時也是『跨大西洋民主聯盟』的一部分，我們也會向中國這樣的專制政權，進行系統性競爭。」

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