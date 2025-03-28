為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    先不要來曼谷！台灣部落客報平安：房子大部分都變危樓

    緬甸發生規模7.7的強震波及鄰國泰國，曼谷多棟大樓出現裂縫。（圖擷取自Threads）

    緬甸發生規模7.7的強震波及鄰國泰國，曼谷多棟大樓出現裂縫。（圖擷取自Threads）

    2025/03/28 19:57

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今（28）日發生規模7.7強震，鄰國泰國也重創，曼谷多棟大樓出現裂縫，市民驚慌逃生，甚至有大樓夷為平地。旅居泰國的台灣部落客急切發文分享親歷地震驚魂一刻，建議打算去曼谷的旅客趕快更改計劃。

    「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」在臉書發文驚呼，「曼谷剛剛發生有史以來第一次大地震？！」自己來泰國多年，從未經歷地震，即使生長於地震頻繁的台灣，這次的震度依然讓他嚇壞，形容當時情境「完全比921還誇張，上下左右搖晃，搖到我站不住，趴在床旁邊。」

    他回憶，泰國地震當下，看到對面大樓的泳池水不斷外潑，察覺情況不對勁，立即衝向逃生梯逃到1樓，沿途還驚見建築物牆壁裂開，直言「不知道該不該回家」。

    除了親身經歷的震撼，他提醒，「建議大家短時間內先不要到曼谷來，泰國的房子大部分都沒有防震，很多建築的柱子都很細一根，怕大部分的樓都變危樓。」目前當地通訊受到影響，電話無法撥打或接聽，只能透過簡訊或影片對外聯繫，他也透過影片向粉絲報平安，提醒大家注意安全，他再次強調，「近期內如果有要到曼谷的人，建議趕快更改計劃吧！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播