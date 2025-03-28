先不要來曼谷！台灣部落客報平安：房子大部分都變危樓

緬甸發生規模7.7的強震波及鄰國泰國，曼谷多棟大樓出現裂縫。（圖擷取自Threads）

2025/03/28 19:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今（28）日發生規模7.7強震，鄰國泰國也重創，曼谷多棟大樓出現裂縫，市民驚慌逃生，甚至有大樓夷為平地。旅居泰國的台灣部落客急切發文分享親歷地震驚魂一刻，建議打算去曼谷的旅客趕快更改計劃。

「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」在臉書發文驚呼，「曼谷剛剛發生有史以來第一次大地震？！」自己來泰國多年，從未經歷地震，即使生長於地震頻繁的台灣，這次的震度依然讓他嚇壞，形容當時情境「完全比921還誇張，上下左右搖晃，搖到我站不住，趴在床旁邊。」

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他回憶，泰國地震當下，看到對面大樓的泳池水不斷外潑，察覺情況不對勁，立即衝向逃生梯逃到1樓，沿途還驚見建築物牆壁裂開，直言「不知道該不該回家」。

除了親身經歷的震撼，他提醒，「建議大家短時間內先不要到曼谷來，泰國的房子大部分都沒有防震，很多建築的柱子都很細一根，怕大部分的樓都變危樓。」目前當地通訊受到影響，電話無法撥打或接聽，只能透過簡訊或影片對外聯繫，他也透過影片向粉絲報平安，提醒大家注意安全，他再次強調，「近期內如果有要到曼谷的人，建議趕快更改計劃吧！」

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